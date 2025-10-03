Avtalsförvaltare, reklam
2025-10-03
Trafik och samhälle, Affärsutveckling
Vår verksamhet
Trafik och samhälle är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. På vår förvaltning arbetar cirka 120 medarbetare. Vår verksamhetsidé är att utveckla och bedriva hållbara transporter för ett växande Uppsala län. Vi utvecklar bland annat infrastrukturen och kollektivtrafiken inom länet. Under varumärket UL bedrivs kollektivtrafik i samarbete med upphandlade trafikföretag. Våra medarbetare har en stor bredd av kompetenser och arbetar bland annat med verksamhetsutveckling, upphandling, samhällsplanering, trafikplanering, systemförvaltning, ekonomi, kommunikation, försäljning och kundtjänst.
Ditt uppdrag
Region Uppsala etablerar en långsiktig struktur för att professionellt hantera reklamytor i kollektivtrafikmiljöer - som ett led i att skapa nya intäkter för utveckling av en hållbar och tillgänglig kollektivtrafik.
Under 2025 och 2026 planeras upphandlingar av tre separata avtal för reklam:
• Reklam i väderskydd
• Reklam i infotainmentsystem ombord på UL:s bussar
• Reklam på och i bussar, exteriört och interiört
De upphandlade leverantörerna kommer att ansvara för försäljning reklamen. Din roll blir att förvalta och följa upp dessa avtal - och leda arbetet internt för att säkerställa att regionens affärsmässiga, juridiska och etiska krav uppfylls.
Uppdraget är en kombination av strategisk avtalsförvaltning och uppdragsledning, där du leder och samordnar ett tvärfunktionellt internt arbete med uppföljning, rapportering, förbättringsinitiativ och framtida avtalsutveckling.
Exempel på arbetsuppgifter
• Förvalta och följa upp leverantörernas prestationer enligt avtal
• Säkerställa att reklamytor används enligt avtal, lagstiftning och regionens riktlinjer
• Driva dialog och samarbete med externa leverantörer
• Koordinera internt med kommunikation, juridik, upphandling, ekonomi och trafik
• Bidra med affärs- och juridiskt perspektiv i utformning av upphandlingar och avtalsvillkor
• Ta fram beslutsunderlag till ledning och politiska nämnder
• Initiera och leda förbättrings- och utvecklingsinsatser kopplat till avtalenPubliceringsdatum2025-10-03Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Flerårig erfarenhet av kvalificerad avtalsförvaltning, gärna inom reklam, koncessioner eller tjänsteavtal
• Erfarenhet av att driva och leda projekt eller komplexa processer med flera intressenter
• God förståelse för offentlig förvaltning och politiskt styrda beslutsprocesser
• Förmåga att tänka strategiskt, arbeta strukturerat och driva arbetet självständigt
• God samarbetsförmåga och vana vid samordning av tvärfunktionella grupper
• Akademisk examen inom juridik, offentlig förvaltning, ekonomi eller samhällsbyggnad
• Talar och skriver svenska flytande
Meriterande:
• Erfarenhet av reklam i det offentliga rummet
• Erfarenhet av intäktsdrivande avtal inom kollektivtrafik eller infrastruktur
• Tidigare arbete med offentliga upphandlingar eller koncessioner
• Juridisk erfarenhet, särskilt inom avtalsrätt eller offentlig upphandling
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att bidra till en långsiktigt hållbar finansiering av kollektivtrafiken genom professionell avtalsförvaltning. Du blir en nyckelperson i ett nytt strategiskt område med möjlighet att påverka både innehåll och arbetssätt.
• Ett samhällsviktigt uppdrag i en organisation under utveckling
• Möjlighet att arbeta både strategiskt och operativt
• Ett kvalificerat team med starkt samarbete över funktioner
• Arbete nära beslutsfattare, med stort utrymme att påverka framtida affärsmodeller
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Nikodemus Kyhlén, nikodemus.kyhlen@regionuppsala.se
, 018-6122906
För Vision Emma Hagberg, emma.h.hagberg@regionuppsala.se
, 018-6174815
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KTF12/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9540416