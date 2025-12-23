Avtalsförvaltare
Region Sörmland / Controllerjobb / Eskilstuna Visa alla controllerjobb i Eskilstuna
2025-12-23
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Flen
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Hållbar regional utveckling, EskilstunaPubliceringsdatum2025-12-23Om företaget
Region Sörmland ansvarar för områden som är viktiga för alla som bor, lever och verkar i Sörmland. Verksamhetsområdet hållbar regional utveckling består av cirka 150 medarbetare och leds av den regionala utvecklingsdirektören. En del av denna verksamhet är den allmänna kollektivtrafiken som bedrivs under varumärket Sörmlandstrafiken vars uppdrag är att utveckla en attraktiv, effektiv och tillgänglig kollektivtrafik i Sörmland. Verksamheten består av tre enheter: trafikutveckling, avtalsförvaltning och marknad och försäljning. Till detta kommer Mälartåg kundservice som bedrivs på uppdrag av Mälardalstrafik. Medarbetarna är placerade i Eskilstuna.
Tillsammans med regionens kommuner driver vi arbetet för en bättre kollektivtrafik med målsättning att få flera att välja att åka kollektivt. Vi ansvarar för den upphandlade busstrafiken och har en viktig uppgift i arbetet med den storregionala satsningen på regionaltågstrafik genom Mälardalstrafik. I vårt ansvar ligger allt från marknadsföring och biljettförsäljning till att aktivt driva eller delta i större strategiska utvecklingsprojekt i syfte att förbättra trafik och infrastruktur för våra resenärer inom regionen. Vill du arbeta i en verksamhet med starkt engagemang för kollektivt resande och Sörmland? Allmän kollektivtrafik söker nu en avtalsförvaltare som vill bidra till utveckling och förvaltning av Allmän kollektivtrafiks affärsrelationer och avtal. Arbetsuppgifter
Som avtalsförvaltare inom allmän kollektivtrafik blir du spindeln i nätet för det dagliga arbetet med våra avtal inom allmän kollektivtrafik, med fokus på våra trafikavtal. Rollen innebär både att driva och samordna arbetet internt inom ramen för våra avtal så väl som externt gentemot våra avtalsparter.
Avtalsförvaltaren har god förståelse för avtalet och dess förutsättningar och krav. Utifrån avtalets ramar sker dialog med avtalsparter och samverkansparter kring de frågor som uppkommer inom en avtalsperiod. Det innebär allt från affärsutveckling, uppföljning till tvister, Avtalsdialogen med våra avtalsparter blir därmed en viktig del av din vardag.
Grunden är den löpande avtalsenliga uppföljningen av leverans och kvalitet genom månadsmöten med våra avtalsparter.
Då vi arbetar i en komplex verksamhet kommer du ha en varierande vardag med många olika frågor som måste hanteras parallellt. Du kommer självständigt att ta ansvar för att driva frågor och utredningar kopplat till avtalen tillsammans med kollegor inom hållbar regional utveckling.
Din kompetens
Rollen kräver att du har en mycket god förmåga att kunna tillgodogöra dig information, såväl muntligt som skriftligt från parter med olika bakgrund och utbildning. För att lyckas i rollen behöver du kunna sammanfoga inhämtad information till en helhet. Rollen kräver en god förmåga att kunna se och förstå samband. I rollen ingår att ta fram visst skriftligt underlag, exempelvis beredningsunderlag till ledningsgrupp, vilket innebär att du har en god förmåga att uttrycka dig i skrift.
Du har en högskoleutbildning inom relevant område så som ekonomi, statistik eller teknik med affärsjuridisk inriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du ska även ha erfarenhet av avtalsuppföljning och leverantörskontakter. För att klara uppdraget behöver du även ha en förståelse för vikten av goda affärsrelationer.
Du har mycket goda kunskaper i tal och skrift i svenska och engelska
Meriterande är
• erfarenhet av förhandlingar.
• att skapa goda affärsrelationer.
• tidigare erfarenhet av att arbeta med trafikavtal inom offentlig verksamhet och dess upphandlingar.
• erfarenhet av att vara projektledare.
Personlig lämplighet
För att vara rätt person för rollen är god samarbetsförmåga ett krav då du ska kunna samarbeta med interna och externa intressenter.
Du besitter en hög problemlösningsförmåga vilket är ett krav för att du ska trivas i en roll där du får arbeta både operativ och strategisk.
Du är tydlig i kommunikation och kravställning gentemot kollegor, samarbetspartners och leverantörer.
Vi värdesätter personligt driv och hög leveransförmåga. Därför krävs att du är strukturerad och självgående med förmåga att se helheten.
Vad erbjuder vi?
En arbetsplats där vi har nära till skratt och månar om varandra. Vi är ett tajt gäng där vi jobbar tillsammans och har chansen att påverka stort som smått.
Vi arbetar i en organisation där värderingar är viktiga och där vårt gemensamma mål är att öka det kollektiva resandet i Sörmland.
Sörmlandstrafikens värdeord serviceglädje, kunskap i rörelse och aktivt ansvar genomsyrar hela vår organisation och arbetssätt.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Jessica Cedervall, 076-513 07 60.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på allmän kollektivtrafik!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-01-10
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RHRU-25-037". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
Repslagaregatan 19 (visa karta
)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9661974