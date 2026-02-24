Avtalscontroller sökes till uppdrag i Stockholm!
Arbetsuppgifter
I rollen som avtalscontroller är du en central funktion inom dina kategorier och deltar aktivt i processer tillsammans med expertgrupper, intressenter och beslutsfattare. Du har många interna och externa kontaktytor, särskilt med upphandlade leverantörer, vilket kräver god kommunikativ förmåga och förmåga att bygga långsiktiga relationer. Rollen ingår även i det löpande kategoristyrningsarbetet. Du ansvarar för en större avtalsportfölj där du säkerställer att leverantörer följer avtalade villkor. Arbetsuppgifterna innefattar att hantera pris- och leveransfrågor, följa upp faktisk förbrukning mot prognoser samt genomföra regelbundna analyser för att identifiera trender och bidra med underlag inför framtida upphandlingar. Noggrannhet, siffror och textanalys är viktiga delar av rollen.Profil
Vi söker dig som har:
- Akademisk examen inom ekonomi, inköp, logistik eller motsvarande.
• Minst fyra års erfarenhet från kvalificerat arbete med affärsförvaltning i offentlig eller privat verksamhet.
• Goda kunskaper i Excel och van vid att arbeta i affärs- eller upphandlingssystem.
Vidare är det meriterande om du har erfarenhet från tekniska eller vårdnära områden. Som person har du ett affärsmässigt sinnelag, är nyfiken, kreativ och analytisk. Du är strukturerad i ditt arbetssätt och i din kommunikation och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du kan ta ett självständigt ansvar för ditt arbetsområde.
Så ansöker du

Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden.
Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden. Så vänta inte, ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt.
För frågor, kontakta ansvarig Konsultchef.
