Avlösare samt Ledsagare i Linköping
Olivia Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2025-08-22
På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du? Publiceringsdatum2025-08-22Om tjänsten
Vi på Olivia söker dig som vill arbeta extra som avlösare/ledsagare hos våra kunder i Linköping.
Arbetstiderna är varierar utefter kundens behov. Detta är en bisyssla och vi har inte möjlighet att erbjuda en heltidstjänst.
Som avlösare ledsagare fungerar du som ett stöd åt personen både i hemmet och i närområdet och på olika aktiviteter som bidrar till glädjefyllda, givande och utvecklande stunder för personen.
Som ledsagare syftar till att ge personer med funktionsnedsättning stöd att delta i samhällslivet, som att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller uträtta ärenden. Ledsagaren är en person som följer med och stöttar personen utanför hemmet för att motverka isolering och främja delaktighet och självständighet.
Vi försöker matcha med intressen mellan dig som söker och personens intressen/behov. Vi skulle därför uppskatta om du i ansökan skriver om du har några speciella intressen, talanger eller kunskaper.
Om dig
Vi söker dig som brinner för arbete med människor och kan analysera andra individers behov. Vidare bör du vara lyhörd, initiativtagande, lösningsfokuserad samt engagerad, då stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Meriter:
Tidigare erfarenhet av att arbeta inom LSS
Tidigare arbete med LAB (Låg affektivt bemötande)
Tidigare erfarenhet med hantera utåtagerande beteende.
För att komma till anställning behöver du ha ett BankID. Många av våra kunder önskar även att du beställt ett belastningsregister att uppvisa vid eventuell anställning. För att underlätta kan du därmed söka om registret via följande länk (detta register används för alla våra anställningar): Arbete med barn med funktionsnedsättningar
Sysselsättningsgrad: 8-9 timmar i månaden, 3 tjänster avlösare. 30 timmar månaden ledsagning, 1 tjänst.
Tillträde: Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
För dig med Anställningsstöd
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Olivia även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om rekryteringsprocessen
Efter en eventuell intervju försöker vi alltid återkomma inom 14 dagar till att man får höra mer om tjänsten. Detta förutsatt att vi även fått information från eventuella referenser. Därefter ser vi över en möjlig matchning med någon av våra kunder.
Vid eventuell anställning kan du komma att bli ombedd för att uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret från polisen.
Hantering av din ansökan
Din ansökan kan komma att läsas av medarbetare inom Olivia av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan även komma att delas med systerbolag till Olivia , om din profil matchar en annan tjänst inom koncernen Team Olivia.
Om kollektivavtal och förmåner hos Olivia
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Förmåner inkluderar bland annat tillgång till rabatterade produkter och tjänster hos ett antal samarbetsbolag.
