Avlösare/Ledsagare
2026-02-09
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för kommunens funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri samt hälso- och sjukvårdsinsatser för de nämnda målgrupperna. Med cirka 1000 anställda och 45 chefer arbetar vi kontinuerligt med att förbättra kvaliteten på våra tjänster för dem vi finns till för.
Vill du jobba extra med att göra skillnad i andra människors liv?
Vi söker dig som vill arbeta med att underlätta för människor i deras vardag. Det är ett viktigt uppdrag med ett mål att stödja och stärka personer till ett meningsfullt och självständigt liv.
Avlösare/LedsagarePubliceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Avlösare
Avlösarservice i hemmet innebär att du löser av anhöriga i omvårdnadsarbetet till ett barn eller ungdom med en funktionsnedsättning. Detta ger anhöriga möjlighet till fritid, egna aktiviteter och återhämtning.
Insatsen avlösarservice innebär att du som avlösare kommer till ett hem och tillfälligt tar över ansvaret för omvårdnad. Personen får då ett individuellt anpassat stöd i vardagen.
Avlösningen kan utföras under dagtid, kvällar och nätter samt under helger. Du och anhöriga bestämmer själva vilka tider avlösningen ska utföras. Avlösning i hemmet kan utföras både som en regelbunden insats och i situationer som de anhöriga inte kan förutse.
Ledsagare
Ledsagarservice är en insats för dem som har en funktionsnedsättning och som behöver stöd att komma ut i samhället.
En ledsagare stöttar genom att följa med personer till och från aktiviteter som de själva inte klarar på egen hand. Till exempel att besöka vänner, gå på en promenad, göra ärenden eller delta i kulturaktiviteter.
Ledsagarservice ska ge ökade möjligheter att ha kontakter med andra och delta i samhället på lika villkor som alla andra. Som ledsagare kommer du vid önskad tidpunkt till personens bostad eller en annan mötesplats, och följer med hen till och från sin aktivitet.
Övrig information
Intervjuer sker löpande under annonseringsperioden.
Urval och intervju sker löpande efter verksamhetens behov. Vi återkommer via telefon eller e-post. På grund av att vi får många intresseanmälningar har vi tyvärr inte möjlighet att ge personlig återkoppling till alla som söker.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort engagemang och intresse för andra människor samt en vilja att bygga upp en relation som varar en längre tid. Ett krav för tjänsten är att du har fyllt 18 år.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och du ska kunna visa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför anställning.Så ansöker du
Här anmäler du ditt intresse och kan läsa mer om uppdraget: www.boras.se/akl Ersättning
Lön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "30:2026:006". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Caroline Lindén 033-35 86 21 Jobbnummer
9730973