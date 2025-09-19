Aviseq Söker Teamledare/gruppchef
The We Select Company AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2025-09-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The We Select Company AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du en inspirerande ledare med passion för teknik och en vilja att göra skillnad? Vi söker nu en Teamledare/Gruppchef till AVISEQ NMC som vill leda vårt team med Systemingenjörer inom området IP Datacom.
AVISEQ verkar inom kritisk kommunikation. Vi är specialister på att erbjuda kostnadseffektiva tjänster utan att göra avkall på säkerheten. Vi ansvarar för drift och underhåll av teknisk utrustning och system åt våra kunder. Våra största kunder verkar inom områdena luftfart och säkerhet och utgörs av statliga myndigheter samt privata och publika företag.
NMC, Network Management Center, är placerat i Göteborg och innehar specialistkompetens inom områdena Nät/Transmission samt IT Infrastruktur o Datacenter. NMC ansvarar även för AVISEQs NOC som tillhandahåller övervakningstjänster dygnet runt, årets alla dagar.
Om tjänsten
Teamledare/Gruppchefsrollen är ny för detta team som är under tillväxt. Tjänsten syftar till att säkerställa ett nära ledarskap där man fungerar som ett bollplank i såväl operativa som personalrelaterade frågor. Teamet kommer att bestå av ca 15 Systemingenjörer med olika specialistkompetenser inom IP och Transmission.
Det finns stora möjligheter att påverka hur rollen utformas för att på bästa sätt bidra till vår fortsatta utveckling.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Vad innebär rollen i huvudsak:
• Leda och säkerställa utveckling av teamet där du verkar för en inkluderande och positiv arbetsmiljö
• Personal- och ekonomiskt ansvar
• Utbildningsplaner och kompetensutveckling
• Säkerställa att rutiner och processer följs
• Säkerställa en effektiv resursallokering
• Delta i ledningsgrupp
• Sammanhållande inom AVISEQ för arbetssätt inom teamets ansvarsområde
• Ansvarig för kundleverans i enlighet med avtal
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Teknisk högskoleutbildning med inriktning mot nätverksinfrastruktur och datakommunikation eller motsvarande
• Tidigare ledarerfarenhet för medarbetare med högteknisk kompetens
• Erfarenhet från kundrelaterat arbete. Erfarenhet från verksamhet med behov av hög driftssäkerhet är meriterande.
• Erfarenhet av att hantera svåra samtal
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
• Meriterande om du arbetat inom en större driftorganisation
Vi värdesätter en stark och empatisk ledare som står upp för våra värderingar och bidrar till att dessa genomsyrar arbetet i teamet. Du ställer tydliga krav och har modet att fatta beslut. Din nyfikenhet och vilja att lära dig mer om verksamheten kommer att vara avgörande för att skapa en sammansvetsad och framgångsrik grupp. Din närvaro och ditt engagemang på plats är väsentligt för att främja en trygg och inkluderande arbetsmiljö.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%, där vi tillämpar 6 månaders provanställning. Grund för anställning är svenskt medborgarskap samt godkänd registerkontroll/säkerhetsprövning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
I denna rekrytering samarbetar AVISEQ med Poolia. Vid frågor, kontakta rekryterare Pär Jonsson på 076-869 47 56 eller par.jonsson@poolia.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), http://aviseq.se/
Säterigatan 12 (visa karta
)
417 62 GÖTEBORG Arbetsplats
Aviseq Göteborg Jobbnummer
9518553