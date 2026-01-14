Avgiftshandläggare / administrativ assistent
2026-01-14
Kom närmare - kom till Nykvarns kommun! Med naturen som granne och storstadens puls runt hörnet väntar ungefär 12 000 invånare på att just du och din insats ska göra skillnad i deras vardag. Vi är en relativt ung kommun - driv, ansvar och utvecklingsvilja präglar oss. Idag är vi cirka 800 engagerade medarbetare, och vi behöver bli fler. Är du en av dem?
Vi på kontoret Välfärd och service är stolta över att göra skillnad i det lilla och stora. Korta beslutsvägar, nära till brukare och engagerade medarbetare gör det möjligt för var och en att bli specialist inom flera områden. Vi utvecklas och förbättras ständigt och tar ansvar genom att ge rätt insats till rätt person i rätt tid.
Myndighetsavdelningen vid Nykvarns kommun består av två enheter, Vuxenenheten respektive Barn och familjeenheten. Vi är sammanlagt 27 medarbetare med två avgiftshandläggare / administrativ assistenter, två enhetschefer och en myndighetschef.
I befattningen som administratör / avgiftshandläggare ingår bland andra följande uppgifter:
besvara frågor från medborgare kopplat till avgifter inom båda enheterna.
uppdatera material, broschyrer, hemsida och annat med aktuell information.
ekonomihantering i ekonomisystemet Visma samt i excel.
hantera vårt dokumentationssystem Procapita och LifeCare för debitering.
gallring och dokumenthantering inom socialtjänsten.
hantering av sjuklöneersättning inom LSS.
förekommande andra administrativa uppgifter för att stötta myndigheten.
driva förbättringsarbete inom avdelningen.
Du och en kollega delar ansvarar för verksamhetens debitering samt kontrollerar fakturor mot avtal i verksamhetssystemet.
Arbetet innebär kontakt med våra Nykvarnsbor, anhöriga, socialsekreterare, chefer inom kommunens olika områden samt andra myndigheter.
Du kommer ha möjlighet att utveckla avgiftshandläggare /administrativ assistentens roll och uppgifter med ledningen på Myndigheten.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag. Vi har 39 timmars arbetsvecka med möjlighet till flex. Det finns möjlighet till gratis parkering i närheten av din arbetsplats. Vi erbjuder kompetensutveckling i en annan utsträckning än vad andra större kommuner gör utifrån att vi är en myndighet som förvaltar mer än 14 områden inom socialtjänsten. Vi erbjuder dig stöd i det dagliga arbetet av kollegor och ett nära chefsstöd.
Nykvarns kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser det som meriterande om du talar finska.
Vi söker dig som har utbildning och inom administration, ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedöms relevant för tjänsten. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta som ekonomiadministratör eller avgiftshandläggare inom socialtjänsten, myndighetsavdelning .
Du har mycket bra kunskaper i det svenska språket, både skriftligt och muntligt.
Du behöver ha mycket god datorvana, god kunskap och erfarenhet av Officepaketet och arbete i Excel.
Du har erfarenhet av att arbeta i olika dokumentationssystem såsom Procapita och Lifecare för att hantera debitering. Du är noggrann med bra siffersinne då det är av stor vikt att avgiftshanteringen blir korrekt.
Då du kommer att ha telefonkontakt med bland annat Nykvarnbor och anhöriga så är det viktigt att du är professionell, tydlig och trevlig i ditt bemötande.
Du är duktig på att prioritera och strukturera dina arbetsuppgifter tillsammans med din närmsta kollega. Du har förmåga att planera, vara delaktig och engagerad för att driva våra utvecklingsfrågor framåt.
Meriterande:
Du har stor förmåga att arbeta självständigt, tar stort ansvar och egna initiativ och är stresstålig utifrån att vissa perioder under månaden kan vara mer intensiva. Du har god samarbetsförmåga, engagemang och öppenhet för utvecklingsarbete inom arbetsområdet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Nykvarn kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Vi undanber oss erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp.
Intervjuer kan komma att ske löpande innan sista ansökningsdatum.
För denna befattning kan det tillämpas 6 månaders provanställning.
Vi kommer begära ut utdrag ur belastningsregistret inför eventuell anställning.
