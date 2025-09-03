Avfallsstrateg (vikariat)
2025-09-03
Är det just dina kvaliteter vi behöver för att skapa ett mer hållbart Borlänge?
Vi hoppas det!
Ditt uppdrag
Som avfallsstrateg på Borlänge Energi arbetar du och kollegorna tillsammans med uppgifter kopplade till hela avfallskedjan - vilket innebär hantering, förebyggande, återvinning, drift, insamling och behandling av avfall.
I uppdraget ingår även medverkan i arbetet med avfallsplan-, avfallstaxa och lokala avfallsföreskrifter. Du kommer även att arbeta med uppgifter som hör till Fågelmyra avfallsanläggning. En viktig del i uppdraget är omvärldsbevakning och samverkan med andra kommunala förvaltningar, bolag och branschorganisationer.
Dina kollegor
Vi erbjuder dig att bli en del av ett team som varje dag arbetar för en mer hållbar framtid. Du kommer att arbeta tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor som arbetar självständigt, tar ansvar och skapar framgång tillsammans. Några ord från din framtida chef Christian Olhans:
• Välkommen till oss!
Här får du arbeta med uppgifter som har både bredd och djup, alltid med kunden i fokus. Vi står inför många spännande utvecklingsfrågor framåt - något som skapar en dynamisk och inspirerande arbetsmiljö.
Din kompetens
Vi söker dig som har högskoleexamen inom exempelvis miljö eller teknik eller en bred och djup yrkeskunskap som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete i projektform. För tjänsten krävs körkort (B).
Vi söker dig som är en driven, analytisk och kommunikativ person med god samarbetsförmåga. Du är strategisk, ansvarstagande och har ett strukturerat arbetssätt med förmågan att ta initiativ och ta beslut.
Vår arbetsplats
Som anställd på Borlänge Energi erbjuder vi flera förmåner, som exempelvis friskvårdsbidrag, möjlighet till flexibel arbetstid och distansarbete.
Borlänge Energi ägs av Borlänge kommun. Det innebär att vi arbetar för alla Borlängebor och med hela kommunen. Förutom att utveckla och leverera tjänster och produkter inom energi för boende och företag jobbar vi också mot ett klimatneutralt Borlänge.
Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämlikhet där medarbetare med olika erfarenheter utvecklar vår verksamhet tillsammans. Hos oss blir du inte bara anställd, du är en del av ett större uppdrag. Med hållbarhet i varje tanke och handling skapar vi förutsättningar för framtidens Borlänge.
Anställningstyp
Tidsbegränsad anställning, vikariat cirka 12 månader.Publiceringsdatum2025-09-03Tillträde
Tillträde snarast möjligt, enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag 28 september 2025.
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på www.rekryteringslots.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Borlänge Energi
(org.nr 556005-5385), http://www.borlange-energi.se
Nygårdsvägen 9 (visa karta
)
781 28 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borlänge Energi Kontakt
Affärsområdeschef Återvinning
Christian Olhans 0243-73154 Jobbnummer
9489014