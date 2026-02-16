Avdelningschef till psykiatriavdelning 3B
Region Uppsala / Sjukvårdschefsjobb / Uppsala Visa alla sjukvårdschefsjobb i Uppsala
2026-02-16
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde psykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Vill du vara med och leda en verksamhet där modern psykiatrisk vård, utvecklingskraft och engagerade team står i fokus? Psykiatriavdelning 3B är en del av sektionen för affektiva sjukdomar, verksamhetsområde psykiatri vid Akademiska sjukhuset. Här bedriver vi specialiserad heldygnsvård med fokus på affektiva tillstånd och arbetar med ett personcentrerat och evidensbaserat arbetssätt.
Hos oss möter du en arbetsgrupp som präglas av professionalism, samarbete och vilja att ständigt förbättra vården. Vi erbjuder en miljö där både medarbetare och ledare får möjlighet att bidra, utvecklas och göra verklig skillnad.
Ditt uppdrag
Som avdelningschef får du en nyckelroll i att leda psykiatriavdelningens fortsatta utveckling. Du ansvarar för verksamhet, personal och ekonomi och ingår i sektionens ledningsgrupp.
Du leder avdelningen tillsammans med medicinskt ledningsansvarig läkare och biträdande avdelningschef och arbetar för att skapa en trygg, effektiv och hållbar patientsäker vårdmiljö. I rollen ingår att driva förbättringsarbete, säkra kvalitet och arbetsmiljö samt stärka teamkänsla och engagemang. I uppdraget ingår även ett nära samarbete med psykiatriavdelning 3A.
Det här är ett uppdrag för dig som vill forma framtidens psykiatriska vård - tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare.Publiceringsdatum2026-02-16Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning i psykiatri. Önskvärt med tidigare erfarenhet av ledarskap inom hälso- och sjukvård. Du trivs i en roll där struktur, kvalitet och utveckling är centralt. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och har en god förmåga att organisera och prioritera.
Din kompetens
Som ledare är du tydlig, tillgänglig och inspirerande. Du skapar delaktighet, arbetsglädje och trygghet omkring dig. Du driver utvecklingsarbete framåt, fattar väl förankrade beslut och har lätt för att bygga relationer och engagemang i en både spännande och mångfacetterad verksamhet.
Om du trivs med att leda i förändring och ser medarbetarnas potential som en av verksamhetens viktigaste framgångsfaktorer kommer du att passa hos oss.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en utvecklande chefsroll i en verksamhet som gör stor skillnad. Tjänsten som avdelningschef innebär en tillsvidareanställning i din grundprofession, eventuellt kan ett chefsförordnande för 3 år vara aktuellt beroende på din tidigare erfarenhet. Chefs- och ledarskapsutbildning kommer att erbjudas.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Vid frågor eller andra funderingar:
Biträdande verksamhetschef: Susanne Ruckman Forsblom, 018-611 25 08
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS288/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9745873