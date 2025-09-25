Avdelningschef till JGA i Linneryd
2025-09-25
Är du en trygg och erfaren ledare som vill ta nästa steg i din karriär? Vill du ha en bred och betydelsefull roll där du får ansvar för både människor och produktion? Då kan vi på JGA erbjuda dig en spännande möjlighet.
Som Avdelningschef för justerverk och hyvleri på vårt sågverk i Linneryd får du ansvara för två av våra produktionsavdelningar. Du blir en del av bolagets ledningsgrupp och rapporterar direkt till produktionschefen. Inom koncernen finns ytterligare tre avdelningschefer med motsvarande uppdrag, och tillsammans driver ni utvecklingen framåt med ett gemensamt mål - att främja en långsiktig, hållbar och lönsam utveckling av vår produktionsverksamhet.
I rollen har du fullt ansvar för justerverk och hyvleri. Du leder och utvecklar personalen, ansvarar för arbetsmiljöuppgifter och driver budgetarbete samt uppföljning och utveckling av produktionen.
Om dig
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av personalansvar och arbetsmiljöfrågor, gärna från tillverkningsindustrin. Du har arbetat med förändringsledning och produktionseffektivisering och har ett genuint intresse för ledarskap. Du är trygg i din roll, står stadigt i dina värderingar och leder med tydlighet genom förändringar.
Som person är du lyhörd, ödmjuk och prestigelös. Du är bra på att lyssna, skapa engagemang och bygga förtroendefulla relationer. Med en kombination av ödmjukhet och tydlighet leder du både individer och team mot långsiktiga mål. Du är strukturerad, lösningsorienterad och planerar ditt arbete på ett genomtänkt sätt. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet, då vi söker en chef som brinner för människor och för ett hållbart ledarskap.Publiceringsdatum2025-09-25Om tjänsten
Vi erbjuder en utvecklande och omväxlande roll där du får stora möjligheter att påverka och bidra till både din egen och verksamhetens utveckling. Hos oss får du trygga anställningsvillkor, stöd av engagerade kollegor och en arbetsmiljö där kvalitet och långsiktighet präglar vardagen. Vi ser fram emot att välkomna en ny chef som vill vara med och driva den fortsatta utvecklingen framåt.
Om JGA
JGA är en familjeägd koncern med lång tradition inom tillverkning och försäljning av sågade och förädlade trävaror av hög kvalitet. Koncernen består av fyra bolag med drygt 150 medarbetare. Vi har verksamhet i Linneryd, Skruv, Hässleholm och Emmaboda.
Vi omsätter cirka 1 miljard kronor och producerar 250 000 m3 sågat virke per år, som huvudsakligen levereras via återförsäljare till industrier och byggarbetsplatser i Sverige och Europa. Sågverket startades 1928 och drivs idag av fjärde generationen Andersson.
Vi är ett stabilt och växande företag som samtidigt värnar om känslan av det "lilla företaget". Här är beslutsvägarna korta, samarbetet nära och möjligheten att påverka stor. Din kunskap, ditt engagemang och din vilja att bidra till utvecklingen är viktig för oss - kanske är du vår nästa kollega?
Läs mer; https://www.jga.se
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar JGA med Jefferson Wells, en del av ManpowerGroup, med lång erfarenhet av rekrytering av chefer och specialister. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Sara Lejonblad på 0470-74 55 82.
Ansökan görs via ansökningslänken - vi tar inte emot ansökningar via e-post. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Sista ansökningsdag är fredagen den 30 oktober.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
