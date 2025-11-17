Avdelningschef till Cyberavdelningen
Försvarets Radioanstalt / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-11-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Radioanstalt i Stockholm
, Järfälla
, Ekerö
, Linköping
, Gotland
eller i hela Sverige
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker nu en avdelningschef för myndighetens cyberverksamhet. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som avdelningschef hör du till avdelningen för cyberverksamhet. Avdelningen bedriver signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Avdelningen bidrar även till att stärka skyddet mot kvalificerade IT-angrepp från utlandet hos de mest skyddsvärda verksamheterna i Sverige. Vidare ansvarar avdelningen för uppgifter inom området för kryptologi och säkra kryptografiska funktioner.
I rollen som avdelningschef har du ett verksamhetsansvar för cyberavdelningen och är direktunderställd myndighetens generaldirektör. Du har följande ansvarsområden:
Personalansvar för avdelningens kontorschefer
Kostnads- och budgetansvar för avdelningen
Ledning av avdelningens arbete (ansvar för verksamhet, personal och budget)
Ingå i myndighetens ledningsgrupp och därvid bistå myndighetsledningen i att leda organisationen som helhet
Strategisk vidareutveckling av verksamheten
Ledning och vidareutveckling av avdelningens chefer
Säkerställande av avdelningens kompetensförsörjning
Resor både inrikes och utrikes kan förekomma i tjänsten.
Du kan
Vi söker dig som har:
Relevant akademisk utbildning eller motsvarande
Flerårig erfarenhet som dokumenterat god chef och ledare i chefsbefattning
Erfarenhet av att leda genom andra chefer
Erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete i ledande position
Erfarenhet av arbete med underrättelseverksamhet
Erfarenhet av arbete på statlig myndighet
Förmåga att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning
Förmåga att företräda myndigheten på ett förtroendeingivande sätt
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med cybersäkerhetsfrågor
Goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser
Goda kunskaper om försvars- och säkerhetspolitiska frågor
Förståelse för relevant privat verksamhet
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
PERSONLIG MOGNAD . Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och det professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen.
SAMARBETSFÖRMÅGA . Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
LEDARSKAP . Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet.
HELHETSSYN . Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår sin roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
STRUKTURERAD . Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
Inom FRA finns också Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera antagonistiska cyberhot och andra IT-incidenter.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2025-12-14
Referensnummer 2025FRA2251-2 .
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365), http://www.fra.se Arbetsplats
FRA Jobbnummer
9606778