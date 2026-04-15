Avdelningschef skolutveckling
Är du en samarbetsorienterad och erfaren chef med gedigen kunskap om och erfarenhet av skolans uppdrag och styrning? Vill du vara med och påverka utvecklingen i svensk förskola och skola och ha en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av Skolverket? Vi söker en chef för vår skolutvecklingsavdelning för ett vikariat under ca ett år. Var med och bidra till skolans framtid!
Om jobbet
Du leder Avdelningen för skolutveckling som ansvarar för fortbildnings-, kompetensutvecklings- och stödinsatser samt riktade utvecklingsinsatser inom prioriterade områden. Avdelningen arbetar även med professionsprogrammet, skolans krisberedskap och rektorsprogrammet. På avdelningen arbetar ca 140 medarbetare fördelade på åtta enheter. Varje enhet leds av en enhetschef som rapporterar till dig. Skolutvecklingsavdelningens verksamhet styrs i hög grad av de uppdrag som regeringen tilldelar Skolverket.
Tillsammans med enhetscheferna formulerar du mål, sätter strategier och driver utvecklingen av verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv. Ni förbättrar och utvecklar effektiva arbetssätt, arbetsformer och metoder, baserade på kunskaper om skolutveckling och det svenska skolsystemet samt vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Du leder och driver avdelningen framåt med utgångspunkt i de gemensamma prioriteringar som Skolverket gör. I avdelningens ledningsgrupp, där de åtta enhetscheferna, samordnare och objektledare ingår, arbetar ni för att avdelningen ska jobba målinriktat och effektivt. Ni arbetar med helhetssyn för såväl avdelningen som Skolverket.
"Skolverket står inför stora och spännande uppdrag, där skolutvecklingsavdelningen har en viktig del. Du jobbar med högaktuella utvecklings- och förändringsuppdrag, som bidrar till barn och elevers framtid."
• Christina Månberg, överdirektör
Du rapporterar direkt till Skolverkets generaldirektör och du är en viktig del av myndighetens ledningsgrupp, där du bidrar till utvecklingen av hela myndigheten och att vi når våra mål. Du har ett nära samarbete med olika delar av organisationen för ökad utveckling och effektivitet. I arbetsuppgifterna ingår också att representera Skolverket externt och i media.
Att vara ledare på Skolverket innebär att leda med helhetsperspektiv, i nära dialog och i relation till omvärlden. Du skapar förutsättningar för utveckling och engagemang samt sätter tydliga ramar och förväntningar på dina medarbetare. Du är en bärare av Skolverkets kultur, värderingar och fattade beslut.
Du är placerad på vårt moderna och rymliga kontor i Solna Business Park.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss behöver du stå för och leva upp till den statliga värdegrunden och till våra kärnvärden för medarbetarskap: förebild, tillit, ansvar, samarbete och utveckling. Läs mer på www.skolverket.se/jobb
I det här jobbet ska du ha
akademisk examen med inriktning som Skolverket bedömer relevant
flerårig aktuell chefserfarenhet inklusive personal-, verksamhets- och budgetansvar
flerårig aktuell erfarenhet av arbete med, och mycket goda kunskaper om, skolans uppdrag och styrning
flerårig aktuell erfarenhet av att driva skolutvecklingsfrågor
mycket god kunskap om olika skolformer och styrdokument inom svenskt utbildningsväsende
aktuell erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete
erfarenhet från arbete i offentlig förvaltning, gärna statlig myndighet
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att vara chef för andra chefer. Det är även meriterande om du har erfarenhet av en högre ledande befattning inom skolväsendet, såsom skolchef eller förvaltningschef inom utbildning. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av att ha kontakt med media i din yrkesroll.
Som person behöver du
vara pragmatisk och prestigelös
vara samarbetsorienterad och ha förmåga att skapa goda relationer
vara tydlig och lyhörd i ditt sätt att kommunicera med andra
ha förmåga att knyta ihop de strategiska målsättningarna med det operativa genomförandet i vardagen
ha helhetssyn - du ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslutsfattande
vara mål- och resultatinriktad.
Viktigt att veta
Sista ansökningsdag är den 26 april. Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader.
När du registrerar din ansökan får du svara på några frågor i stället för att bifoga ett personligt brev. Läs gärna igenom ansökningsformuläret och förbered dina svar innan du gör ansökan.
Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en bra och likvärdig utbildning i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och komvux. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. Lär känna oss bättre genom att besöka vår webbplats www.skolverket.se/jobb.
Vårt uppdrag - skolans framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Skolverk
(org.nr 202100-4185), http://www.skolverket.se/lediga-jobb
Svetsarvägen 16 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Skolutveckling Kontakt
Camilla Douhan, Sveriges Lärare 08-52733680 Jobbnummer
9854936