Avdelningschef/Säljchef
Hornbach Byggmarknad AB / Chefsjobb / Helsingborg Visa alla chefsjobb i Helsingborg
2025-08-28
HORNBACH Byggmarknad AB
Avdelningschef/Säljchef
Har du har en utpräglad känsla för service och brinner för försäljning? HORNBACH framgång bygger på medarbetarnas genuina engagemang och där vi alltid följer vår strategi som innebär att vi ställer höga kvalitetskrav på våra varuhus och vårt sortiment. Stämmer detta in på dig? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Har du tidigare bakgrund som sälj-, avdelnings- eller kanske butikschef? Då kan du vara den vi söker!
I rollen som avdelningschef har du det övergripande ansvaret att leda och fördela arbetet i den dagliga driften i ditt team. Du ska utveckla och motivera dina medarbetare så att de stimuleras och bidrar till en positiv arbetsmiljö som smittar av sig på våra kunder.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter
* Arbeta tillsammans med dina kollegor i varuhusledningen, i nära samarbete med varuhuschefen och är hans ställföreträdare vid dennes frånvaro och vid jourtjänstgöring.
* Aktivt arbeta för exponering och optimering av processer
* Agera förebild vad gäller rådgivning och försäljning gentemot kund
Upptäcka problem och komma med lösningsförslag, samt säkerställa att standarder upprätthålls.
* Du är en förebild för dina kollegor och du drivs av att jobba i ett team.
* Du har ett brinnande intresse för försäljning och drivs dagligen av att utveckla ditt och ditt teams försäljningsarbete
* Ditt ledarskap präglas av en ödmjukhet och ett coachande förhållningssätt
* Tidigare ledarskapserfarenhet av att leda grupper om 10-15 personer
* Du har erfarenhet från detaljhandeln, med vana att hantera stora volymer samt kunskaper inom minst ett av Hornbachs produktområden.
* Goda administrativa kunskaper
* Du tänker affärsmässigt i verksamhetens alla led och har en god förmåga att omvandla strategi till handling.
* God kunskap och erfarenhet inom ekonomi för att kunna utveckla avdelningar och dess lönsamhet
* Som person är du noggrann och lösningsorienterad.
* Truckkort (A1-A4 & B1-B4) och B-körkort är meriterande
* Tidigare erfarenhet inom bygg är meriterande
Vi erbjuder
* Strukturerad inarbetningsplan
* Interna möjligheter till kvalificering och utvecklingsmöjligheter.
Anställningstyp/arbetstider
: Tillsvidare med 6 månaders provanställning. Heltid 38,25 tim/veckan. Schemalagd arbetstid, dagtid och kväll. Helgarbete förekommer.
Lön: Lön enligt överenskommelse
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hornbach Byggmarknad AB
(org.nr 556613-4853) Arbetsplats
Hornbach Byggmarknad AB Kontakt
