Avdelningschef Kirurgmottagningen
2026-03-16
Vi erbjuder dig en utvecklande roll som avdelningschef för Kirurgklinikens mottagningsverksamhet i Kalmar.
Du ansvarar för att leda och koordinera tre enheter, vilka är endoskopienheten, kirurgmottagningen samt urologmottagningen.
Tillsammans med kunniga och engagerade medarbetare kommer du att spela en viktig roll för att vidareutveckla processer, följa den medicintekniska utvecklingen och driva tillgänglighetsarbete inom kirurgi, urologi och endoskopi. Arbetet bedrivs i team med patienten i centrum med målsättningen att ha en god kvalitet med en hög kompetens i varje möte. Ansvaret för endoskopienheten inkluderar samverkan med anestesikliniken och medicinkliniken.
Som avdelningschef ansvarar du för arbetsmiljö och förväntas leda, planera och utveckla verksamheten. Du är underställd verksamhetschefen, ingår i ledningsgruppen samt har ett nära samarbete med de andra fem avdelningscheferna inom kliniken. I rollen ingår personalansvar för cirka 35 medarbetare fördelat på följande yrkeskategorier som är sjuksköterska, specialistsjuksköterska, endoskopist, cystoskopist och undersköterska.
Vi strävar efter ett tydligt, närvarande och utvecklande chef- och ledarskap i enlighet med Region Kalmar läns chefsriktlinje. Detta innebär att vara ett föredöme som motiverar sin omgivning och skapar delaktighet genom att befinna sig nära verksamheten.
Chefskapet är tidsbegränsat och vi erbjuder tillsvidareanställning i organisationen utifrån din grundprofession. I denna rekrytering tillämpar vi tester i vårt urval såsom problemlösnings- och personlighetstest som mäter arbetsprestation och beteenden i arbetslivet.
Om dig
Vi söker dig som har examen från högskola eller universitet med inriktning mot hälso- och sjukvård eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du har flera års erfarenhet inom ditt yrke.
Som person är du positiv och drivande. Du har lätt för att samarbeta och skapar goda relationer och ser till att kompetens, engagemang och delaktighet tas tillvara hos medarbetarna. Vi vill att du är utvecklingsinriktad och intresserad av att leda förändringsarbete. Vidare har du god förmåga att fatta beslut samt uppmärksammar och tar tag i olösta problem. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Din framtida arbetsplats
Kirurgkliniken bedriver en bred verksamhet indelad på övre respektive nedre bukkirurgi, kärl, bröst, endokrin, urologisk kirurgi samt kirurgisk akutvård. Totalt arbetar drygt 200 personer på kliniken. Kirurgklinikerna i Kalmar och Oskarshamn är en gemensam klinik, i Kalmar förläggs avancerad kirurgi, och i Oskarshamn bedrivs verksamhet som normalt inte förväntas kräva intensivvård.
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vi tillämpar individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/226".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073)
Länssjukhuset i Kalmar
Jeanette Assarsson 010-3581464
9799460