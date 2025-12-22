Avdelningschef - Utveckling och styrning
Dina arbetsuppgifter
Uppdraget som avdelningschef utveckling- och styrning innebär att tillsammans med övriga förvaltningsledningen utveckla Exploateringsförvaltningen som en del i uppdraget att skapa en sammanhållen stadsutveckling.
Avdelningen utveckling och styrning ska leda och driva förvaltningens strategiska arbete och utvecklingsinitiativ inom flertalet styr- och stödprocesser. Avdelningen ska säkerställa att det finns ett väl fungerande organisatoriskt ramverk som stödjer förvaltningens huvudprocesser. En viktig del av uppdraget för avdelningen är att skapa goda organisatoriska förutsättningar för kärnverksamheten att utöva sitt grunduppdrag.
Som avdelningschef utveckling- och styrning arbetar du på uppdrag av förvaltningsdirektör och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Du som avdelningschef ska genom framåtriktat ledarskap leda och driva förvaltningens verksamheter i strategiska frågor rörande utveckling och styrning. I ledningsgruppen möts du av kollegor med hög professionalism och ett arbetssätt där man antar förvaltningens utmaningar genom att tillsammans göra rätt analys för att nå uppsatta mål. Som avdelningschef arbetar du med och leder fem enhetschefer samt direkt underställda medarbetare med att driva och utveckla avdelningens arbete inom områdena för:
- Ärendeprocess, nämnd- och förvaltningsadministration
• IT
• Kommunikation
• Juridik
• Samt övriga strategiska tjänster bland annat: utvecklings/process/kvalitetsledare samt förvaltingscontroller.
Som avdelningschef har du det övergripande personal- och budgetansvaret. Du ansvarar för strategisk verksamhetsplanering, budget- och planeringsprocessen samt utveckling av förvaltningens gemensamma processer och ledningssystem. Du samordnar arbetet med verksamhetsplanen, driver utvecklings- och styrningsfrågor och ansvarar för förvaltningens uppföljningsrapportering till nämnden. I uppdraget ingår även omvärldsbevakning och att återföra relevanta analyser till ledningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som med engagemang vill driva utvecklingen av förvaltningens strategiska och verksamhetsövergripande arbete inom utveckling och styrning. För att trivas hos oss behöver du ha ett genuint intresse för demokrati- och samhällsfrågor samt god förståelse för utvecklings- och styrfrågor i en större organisation.
Du har en relevant högskole- eller universitetsutbildning på minst kandidatnivå och flerårig erfarenhet som chef med personal- och budgetansvar. Vidare har du erfarenhet av strategiskt förändrings- och utvecklingsarbete, verksamhetsutveckling, styrning, planering och uppföljning. Du har arbetat med att utveckla organisationer, implementera nya processer och arbetssätt och du har även i en ledningsfunktion drivit utveckling inom områden som kvalitet eller processledning. Det är meriterande om du är van att leda chefer [HW1] och har erfarenhet av att arbeta genom andra, där du delegerar med tydlighet och effektivitet. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Du är trygg i rollen som ledare och van att arbeta i ledningsgrupp, där du med tillit och dialog driver frågor framåt. Du har god erfarenhet av samarbete med fackliga organisationer och skapar förtroendefulla relationer både inom och utanför förvaltningen. Genom ett kommunikativt och lyhört förhållningssätt bygger du engagemang och nätverk kring utvecklings- och styrprocesser med verksamhetens behov i fokus.
Ditt ledarskap präglas av lyhördhet, mod och prestigelöshet. Du har helhetssyn, väger in olika perspektiv och agerar strategiskt och långsiktigt. Med ett strukturerat, mål- och resultatorienterat arbetssätt tar du initiativ till förändring och säkerställer ett hållbart, förankrat genomförande som leder till konkreta resultat.Anställningsvillkor
Inför en eventuell intervju behöver uppvisa pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige. I processen kan du även bli ombedd att tillhandahålla examensbevis om detta är ett krav för tjänsten.
Vi vill att exploateringsförvaltningen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings-, kandidatsöknings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare annonser.Om företaget
Varje dag under hela året spelar Exploateringsförvaltningen en central roll i Göteborgs tillväxt och utveckling i nya bostadsområden, parker, torg, väg- och spårvägssträckor, broar och tunnlar, samtidigt som vi skapar förutsättningar för framtidens boende och näringsliv i egenskap av markägare. Förvaltningen arbetar också med att anskaffa och förvalta bostäder till hushåll som själva har svårt att ordna ett eget boende, samtidigt som vi arbetar aktivt med att få hemlösheten i Göteborg att upphöra till 2028. Exploateringsförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningarna som finns i Göteborg Stad.
Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en välfungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Besök gärna https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-pa-eploateringsforvaltningen
eller följ oss på LinkedIn https://www.linkedin.com/company/exploateringsforvaltningen-goteborgs-stad/ Ersättning
