Avdelningsadministratör till Tolkavdelningen
2025-08-07
Vill du vara med och stärka Sveriges försvarsförmåga? Är du intresserad av att vara en del i vårt arbetslag och arbeta med administrativa frågor? Är du en lagspelare som trivs med att ge hög service och kan ta egna initiativ? Då är du den vi söker.
Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) söker nu en avdelningsadministratör till Tolkavdelningen.
Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum är ett centrum för utveckling och utbildning inom Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetstjänst. Centrumet är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets tolkskola sammanfördes i Uppsala garnison. FMUndSäkC består av Stabsenhet, Funktionsutvecklingsenhet, Utbildningsenhet och Tolkskolan.
Sökande enhet
Tolkavdelningen bidrar till att Försvarsmaktens behov av kvalificerad språkförmåga tillgodoses genom att insatsplanera, vidmakthålla samt vidareutveckla militärtolkar och förhörssoldater. Avdelningen är organiserad på Försvarets tolkskola som ligger i Uppsala.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som avdelningsadministratör fyller du en viktig roll på avdelningen. Arbetet som administratör innebär att du stödjer hela avdelningens administrativa arbete. Dina uppgifter kommer i första hand handla att vara ett stöd till avdelningschefen och dennes ledning inom administration. Detta innebär att du arbetar nära avdelningschefen, en stor del av arbetet handlar om att hantera stödsystem, men även praktiska arbetsuppgifter kommer att förekomma.
Andra exempel på arbetsuppgifter
• Ekonomihantering
• Rapportering
• Skrivelsehantering
• Projektstöd
• Resor i tjänsten kan förekomma
• Gymnasial utbildning alternativt för tjänsten annan relevant utbildning
• Dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete
• Goda kunskaper i Office-paketet
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• Körkort B (manuell)
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga men som även kan arbeta självständigt och ta egna initiativ till att driva arbetet framåt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av Försvarsmakten sedan tidigare då arbetet stundtals behöver en militär grundförståelse. Arbetstempot är tidvis högt, och du måste kunna hantera flera uppgifter parallellt, vilket då också innebär att du är flexibel stresstålig och trivs när det händer mycket på arbetsplatsen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Tidigare erfarenhet inom Försvarsmakten med genomförd värnplikt eller anställd GSS
• Erfarenhet av system SAP (PRIO), VIDAR, ISUS samt EMILIA
• Samband- och kryptoutbildning
• Erfarenhet av analytiskt arbete
• Erfarenhet av kryptosystem (MGL, MGFI, MGSI, MGM)
Upplysningar om tjänsten och rekryteringsprocessen kan lämnas av:
Mathias Backlund, C TolkAvdelningen, nås via växel 0505-45 10 00
Ann H Forsman, HR-generalist, nås via växel 0505-45 10 00
Fackliga representanter
Officersförbundet: Jonas Nilsson
Försvarsförbundet: Carolina Björkemyr
SACO-S FM Uppsala: Stephen Haughey
Telefon 010-820 00 99 för alla fackliga kontakter.
Arbetsort: Uppsala
Varaktighet: Tillsvidare, med en provanställning i 6 månader.
Beräknat startdatum/tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Befattningsnivå: Civil
Det kan vid enstaka tillfällen förekomma arbete kvällar och helger.
Sista datum för ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-08-29 Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
