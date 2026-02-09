Avarn Security Sundsvall söker arbetsledare!
Avarn Security AB / Ekonomichefsjobb / Sundsvall Visa alla ekonomichefsjobb i Sundsvall
2026-02-09
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avarn Security AB i Sundsvall
, Härnösand
, Hudiksvall
, Sollefteå
, Bollnäs
eller i hela Sverige
Avarn Security är den kompletta säkerhetsaktören för privat och offentlig verksamhet. Varje dag, året runt, bidrar våra 8 000 medarbetare till att skapa ett tryggare samhälle. Du möter oss i kollektivtrafiken, parker, köpcentrum, stadsdelsförvaltningar, bostadsområden, på museum, samhällsviktiga anläggningar, flygplatser, kontor, arenor och sjukhus. Som medarbetare på Avarn Security AB bidrar du till att förverkliga vår vision - säkerhet och ansvarstagande i världsklass. Gemensamt för oss som jobbar på Avarn Security är att vi bygger förtroende genom ansvar, omtanke och samarbete.Din nästa utmaning
Vi söker dig med ledarerfarenhet som vill ta ett lokalt ansvar för verksamheten i Sundsvall och Norra Hälsingland, där du med fokus på den dagliga driften stöttar och coachar våra medarbetare. Du kommer i ett nära samarbete med andra arbetsledare, gruppledare och chef verka för att säkerställa den kvalitét och leverans våra kunder kräver. I rollen som arbetsledare kommer du ofta att vara länken mellan distriktschef och gruppledning samt ansvara för bl.a. arbetsmiljöarbetet, personal och rekrytering.
Vem är du?
Som person har du hög integritet, god samarbetsförmåga och hög servicekänsla. Du har dokumenterad förmåga och erfarenhet av att kommunicera, interagera och samverka med alla typer av funktioner och personligheter med ett högt mått av professionalitet. Du drivs av utveckling, har ett stort engagemang och är lyhörd för verksamheten och dina kollegor. Eftersom du är genuint intresserad av resultat och måluppfyllelse ser du värdet av affärsmässighet som en röd tråd i alla dina insatser och beslut. Du är pedagogisk och tydlig och trivs med att utveckla processer, rutiner och arbetssätt för att nå uppsatta mål. Du är prestigelös och lösningsorienterad och trivs i en utåtriktad roll där du arbetar självständigt såväl som tillsammans med andra. Du integrerar Avarns värdeord ansvar, samarbete och omtanke i ditt dagliga arbete. Du talar flytande svenska och mycket god engelska. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet såsom ansvarstagande, strukturerad, förmåga att driva processer framåt.
Som arbetsledare ser vi det som meriterade om du innehar väktarutbildning, ordningsvaktsutbildning eller skyddsvaktsutbildning.
Du har gärna flera års erfarenhet inom säkerhetsbranschen, i ledande befattning. Du har goda kunskaper i Officemiljö och gärna även tidigare erfarenheter utav GuardTools och Optima. B-körkort är ett krav.
Vad erbjuder vi dig?
Som kollega på Avarn Security erbjuds du ett flexibelt och självständigt arbete med stor egenpåverkan på planering och genomförande av ditt arbete. Du kommer att ha placering i Sundsvall, med stor möjlighet att lägga upp planering, närvaro och distansarbete på egen hand. Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas. Resor i tjänsten förekommer.
Du kommer vara en del av ett stort företag med brett utbud av förmåner och erbjudanden för att säkerställa en kvalitativ och hållbar arbetsmiljö och som exempel erbjuds du ett års fri inkomst- sjukvårds- och barnförsäkring. Självfallet erbjuder vi friskvårdsbidrag och förtroendearbetstid.
Varmt välkommen med din ansökan dock senast 2026-03-01! Ansökan sker via vår hemsida - ej per mail. Urval och intervjuer sker löpande. Tester kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Vårt erbjudande
Vi är den kompletta säkerhetsaktören på marknaden vilket möjliggör att vi är ledande i branschen för våra kunder samt att det finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare.
Du kommer att vara en viktig representant för allmänheten och våra kunder. Därför är det A och O för oss att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla våra 8 000 medarbetare ska känna att ansvar, omtanke och samarbete främjas. Vi tar arbetsmiljöarbete på allvar och arbetar med ständiga förbättringar. Avarn Security värnar om att du som medarbetare ska ha en trygg livssituation och hållbarhet i arbetslivet. Därför erbjuds alla nyanställda kostnadsfritt ett års försäkringslösning innehållande bland annat sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring och barn- och ungdomsförsäkring.
Avarn Security har uppnått utmärkelsen som ett Karriärföretag tack vare vårt starka engagemang för medarbetarnas trivsel och utveckling. Genom att skapa en inkluderande och mångfaldsfrämjande företagskultur ger Avarn Security sina anställda möjlighet att trivas och växa i sina roller. Företaget värderar kompetens och erbjuder kontinuerlig utbildning, vilket gör oss till en attraktiv arbetsgivare för de som söker en spännande karriär inom säkerhetsbranschen Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avarn Security AB
(org.nr 556256-8138), https://www.avarnsecurity.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Regionchef
Martina Kyngäs martina.kyngas@avarnsecurity.com Jobbnummer
9732809