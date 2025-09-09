Avarn Security söker bevakningsoperatör
Avarn Security AB / Väktarjobb / Södertälje Visa alla väktarjobb i Södertälje
2025-09-09
Du utför ett viktigt arbete!
Som bevakningsoperatör inom Avarn Security får du ingen vanlig arbetsplats - ingen dag är den andra lik utan du får en spännande vardag där din uppgift är att stärka våra kunders trygghet och förebygga incidenter samt värna för en tryggare miljö. Du kommer att växa tillsammans med dina kollegor i utmaningarna ni möter i vardagen. Som bevakningsoperatör är du spindeln i nätet som tar emot samtal och larm som du sedan kommunicerar vidare till dina kollegor. Du har daglig kontakt med kunden och ger service på olika sätt.
Vi arbetar aktivt med att skapa en inkluderande arbetsmiljö, där alla ska känna sig välkomna oavsett ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning eller religionstillhörighet. Du ska vara en god och hjälpsam kollega, som bidrar till att skapa trivsel på jobbet. Självklart delar du våra värderingar.
Kvalifikationer: Vi söker dig som är flexibel, serviceinriktad, lugn och organiserad som person och som har ett högt säkerhetstänk. Du ska kunna ta egna initiativ, lösa problem och tycka om att arbeta både i grupp och ensam. Men även utifrån erfarenhet och kunskap om uppdraget kontinuerligt finna och föreslå förbättringar och utveckling av uppdraget och dess utförande, i syfte att leverera värde till kunden.
Tjänsteställe: Södertälje
Arbetstider: Varierande, mer information får du vid ev. intervju
Varaktighet: Heltid, 6 månaders provanställning tillämpas
Tillträde: Enligt överenskommelse
Utöver de personliga egenskaper som vi eftersöker och beskriver i de olika uppdragen, behöver du uppfylla grundläggande krav för att bli kvalificerad för tjänsten. Du ska ha fyllt 18 år, ha godkända betyg i Svenska 1 och goda kunskaper i tal och skrift i svenska.
Du behöver även vara ostraffad*, drogfri, ha en ordnad ekonomi samt en god hälsa och fysik för att kunna bli anställd på Avarn Security.
Väktarutbildning är meriterande på dessa positioner. Andra meriterande kvalifikationer är erfarenhet av arbete i bevakningsbranschen, visst tekniskt kunnande, ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska samt tidigare erfarenhet av arbete i publika miljöer.
Sök tjänsten via vår hemsida- ej via mejl.
Välkommen med din ansökan - vi vill ha din ansökan senast 2025-09-31 Urval av kandidater kommer att ske löpande varför tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
• All personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag ska vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt. För godkännandemyndighetens prövning av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som finns i belastningsregistret eller misstankeregister eller som behandlas hos Säkerhetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område inhämtas. Ersättning
Lön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avarn Security AB
(org.nr 556256-8138), https://www.avarnsecurity.se Kontakt
Planering/Rekrytering Region Mitt
Frida Nilsson Gustafsson frida.nilsson@avarnsecurity.com Jobbnummer
9500241