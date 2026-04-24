Automationsingenjör / PLC-programmerare
2026-04-24
Nu söker Logimark en erfaren automationsingenjör till vår systemavdelning i Malmö!Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Som automationsingenjör/PLC-programmerare blir du en del av vår systemavdelning, med huvudsakligt fokus på projekt inom maskinavdelningen. Du medverkar genom hela projektprocessen - från idé och utveckling till testning, kvalitetssäkring, driftsättning och efterföljande support.
Eftersom systemavdelningen även ansvarar för lösningar inom Auto-ID och Machine Vision kan du också komma att arbeta i projekt inom dessa områden. Resor förekommer som en naturlig del av tjänsten.
Din Profil
Du har god erfarenhet av programmering av PLC/HMI system och ett genuint intresse för området.
Goda kunskaper i PLC-programmering, Motion Control och Safety Integrated via Siemens Simatic TIA Portal.
Du är van vid att läsa ritningar och har en god förmåga att felsöka tekniska system.
Goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift.
Då resor ingår i tjänsten är B-körkort ett krav.
Meriterande om du har erfarenhet av Auto-ID / Machine Vision.
Du har också ett starkt säkerhetstänk i ditt arbete.
Om rollen
Hos Logimark får du möjlighet att påverka företagets utveckling och tillväxt. Du kommer att ha en viktig roll i en organisation med snabba beslutsvägar och en öppen företagskultur. För rätt person finns goda möjligheter till utveckling.
För att trivas i rollen behöver du uppskatta ett högt tempo där beslut, leveranser och förändringar sker snabbt. Vid intensiva projektperioder krävs det att du kan hantera stress och prioritera effektivt.
Du är en driven och initiativrik person som tar ansvar, samtidigt som du värdesätter samarbete och laganda. Du motiveras av att lösa problem och strävar efter att leverera lösningar som överträffar kundernas förväntningar.
Eftersom arbetet innebär nära kontakt med kunder är det viktigt att du är social, kommunikativ och flexibel. Vissa uppdrag kan innebära längre arbetsdagar, vilket ställer krav på anpassningsförmåga.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Placering: Malmö Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
E-post: rebecca.roth@logimark.se Arbetsgivarens referens
