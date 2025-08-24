Automationsingenjör
NKT HV Cables AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona
NKT designs, manufactures and installs low-, medium- and high-voltage power cable solutions enabling sustainable energy transmission. NKT is headquartered in Denmark and employs 5.000 people.
NKT is listed on Nasdaq Copenhagen and realised a revenue of EUR 2.6 billion in 2023.
We connect a greener world. www.nkt.com
Stärk vårt team inom produktionsteknik
Är du en erfaren underhålls- eller automationsingenjör som inspireras av innovation och är intresserad av att arbeta med automationslösningar för vår produktionsanläggning i Karlskrona? Då kan detta vara jobbet för dig! I denna roll kommer du att vara en resurs inom Production Technology Maintenance och stötta vår produktionsavdelning inom automation och el-ämnen.
Som underhållsingenjör på NKT kommer du arbeta och vara väl insatt i underhåll och automation. I Karlskrona har vi en toppmodern tillverkningsanläggning för tillverkning av högspännings- och extrahögspänningskablar, världens största HVDC-testlabb och Victoria, vårt kabeldragningsfartyg.
Var med och utveckla NKT:s automationssystem
Vi arbetar för att hålla vår produktion och vår kapacitet i framkant av tekniken och har utvecklat globala automationssystem som vi använder för vår kabelhantering och produktion. I denna roll kommer du att stödja och delta i felsökning av automations- och elproblem och du kommer även att vara en viktig supportfunktion till vårt produktionsteam.
Dina primära arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av:
* Felsöka automationskretsar & elkretsar.
* Kontinuerliga förbättringar av vår maskinautomation optimerad för produktion
* Stödja våra industrielektriker angående felsökning av våra automationssystem.
* PLC-programmering och elkonstruktion för maskiner och produktionsutrustning.
Vem är du?
Vi söker en skicklig underhålls- eller automationsingenjör som är nyfiken på att lära sig nya saker. Du trivs med att vara del av ett team där gott samarbete bidrar till goda resultat, såväl som samarbete med andra avdelningar. För att lyckas i denna roll behöver du vara noggrann och uppskatta att ta ansvar för ditt eget arbete. Eftersom HSE är NKT:s högsta prioritet och vår utgångspunkt i allt vi gör är det viktigt att kunna förhålla sig till detta tänk och arbeta med högt HSE-fokus i alla situationer.
För att bli framgångsrik i denna roll bör du ha kunskap och expertis inom både automation och elkonstruktion samt inom maskindirektiv och andra standarder . Du kommer ha en viktig roll i att stödja arbetet inom alla automationsaspekter på vår avdelning Production Technology Maintenance.
För att lyckas i rollen bör du ha följande erfarenheter:
* Erfarenhet av automationsteknik, programmering och projekt från producerande industri
* Kunskaper inom Eplan, ABB, Siemens och andra automationsprogram
* Flytande svenska och engelska i tal och skrift
NKT uppmuntrar en mångfaldig organisation och en kultur där människor med olika bakgrund kan trivas och inspireras att prestera på sitt bästa. Vi tror att en inkluderande och välkomnande kultur skapar en bättre arbetsplats. Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6768-43606082". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NKT HV Cables AB
(org.nr 559079-0290) Arbetsplats
NKT HV cables Kontakt
Alice Hacker +46 709740341 Jobbnummer
9472801