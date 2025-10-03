Automationselektriker
2025-10-03
Vill du arbeta på en arbetsplats som främjar utveckling och där du som medarbetare får möjlighet att själv påverka ditt arbete? Bravida befinner sig i en spännande tillväxtresa med flera intressanta projekt. Därför är vi extra glada över att nu kunna söka efter en elektriker till vårt team i Luleå. Välkommen med din ansökan!
Ditt nya jobb
Som automationselektriker på Bravida arbetar du självständigt i många olika typer av serviceuppdrag. I jobbet ingår arbetsuppgifter så som:
• Service- och entreprenadarbeten
• Driftsätta installationer, ombyggnationer och uppgraderingar
• Felsökningsarbeten och utredningar
• Framtagande av åtgärdsförslag och genomförande
• Daglig kontakt med våra kunder
Du kommer att vara ansvarig för att våra uppdrag utförs enligt våra höga krav på kvalitet och säkerhet. Arbetet innebär både teknisk problemlösning och kontakt med kunder, därför ser vi att du tycker att det är roligt att arbeta med automation och att ge våra kunder högsta möjliga service.
Tjänsten som Automationselektriker är ett fritt och ansvarsfullt arbete. Uppdragen är omväxlande och varierande, ingen dag är den andra lik. Tjänsten varierar både i storlek och över tid. Vi har projekt från nyproduktion till ombyggnad i pågående verksamheter. Våra kunder är bland annat byggföretag, fastighetsägare, fastighetsförvaltningsbolag, kommuner och industri, belägna i Luleå. Därav ingår regelbundna resor i tjänsten
Vi söker dig som
• Har en elektrikerutbildning
• Tidigare erfarenhet av installation inom automation eller el servicearbete.
• Har B-körkort
Som person är du driven och du kommer gärna med egna initiativ till förbättring. Du är intresserad av yrket som automationselektriker och strävar efter att vara uppdaterad och utvecklas inom din profession. Samarbete ser du som en självklarhet och framför allt så är du en lagspelare.
Bravida som arbetsgivare
På Bravida är vi stolta över att leverera känslan när allt bara fungerar. Våra medarbetare har byggt förtroende hos våra kunder sedan 1922 genom sitt kunnande och engagemang. Du som medarbetare är hjärtat i vår organisation, och tillsammans ser vi till att leverera tekniska lösningar med högsta kvalitet. Vi strävar efter att skapa en arbetsplats där alla känner sig trygga och uppskattade och jobbar ständigt för att göra arbetsmiljön så trygg och bra som möjligt. Din säkerhet kommer först, alltid.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i ditt yrke. Vi hjälper dig att växa i din roll och bli ännu bättre på det du gör. Här arbetar vi tillsammans och stöttar varandra, för vi vet att stora resultat skapar vi bäst tillsammans. Som en del av vårt gäng får du också tillgång till schyssta förmåner som hälsoundersökning och friskvårdsbidrag. Läs mer om hur det är att arbeta på Bravida här.
Det är meriterande om du har
• Goda kunskaper inom VVS-system och styr- och regleranläggningar samt erfarenhet av felsökning i styrutrustning
• Kunskap och erfarenhet av att utföra programändringar i PLC, DUC och SCADA-system
• Erfarenhet av att revidera kretsschema och utforma drift- och skötselinstruktioner
Hur söker jag jobbet?
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum som är 31 oktober. Du skickar in ditt CV och personliga brev genom att klicka på knappen Ansök nedan.
Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag i denna rekryteringsprocess
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Bravida Sverige AB
