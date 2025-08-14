Automation Engineer
Vill du vara med och utveckla framtidens världsledande och hållbara smältverksteknologier? Nu söker vi en automationsingenjör till vår avdelning Electrical, Instrumentation & Automation Engineering.
I rollen får du arbeta med projekt inom både leverans och produktutveckling - för kunder både lokalt och globalt. Du blir en del av ett engagerat team där vi värdesätter öppenhet, respekt och samarbete. Vår arbetsmiljö är modern och inspirerande, och våra uppdrag är varierande, utmanande och utvecklande.
Som automationsingenjör kommer du bland annat att:
Arbeta med engineering och programmering av PLC- och DCS-system
Ta fram styr- och reglerfilosofier för processtyrning, inklusive funktionsspecifikationer
Delta i projektteam och ha direkt kundkontakt
Du rapporterar till chefen för EIA Engineering.
Vi söker dig som har erfarenhet inom automation eller styr- och reglerteknik, gärna från processindustrin. Du kan också vara nyutexaminerad civilingenjör med inriktning mot elektronik, data eller teknisk fysik.
Du behärskar både svenska och engelska och trivs med att arbeta i team, samtidigt som du kan ta eget ansvar och driva frågor framåt. Din samarbetsförmåga gör att du lätt skapar goda relationer med olika intressenter.Så ansöker du
Känner du igen dig i beskrivningen och vill bli en del av vårt team? Tveka inte att ansöka!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-08-25
