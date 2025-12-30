Audionom till konsultuppdrag

Promediqa Group Sweden AB / Logopedjobb / Stockholm
2025-12-30


Vi söker en legitimerad audionom till konsultuppdrag med start i februari!
Om uppdraget
Period: Feb - tillsvidare
Omfattning: 1 dag/vecka (ej fredagar)
Arbetsuppgifter: Utföra hörselmätningar
Plats: Norra Stockholms län

Vi söker dig som:
Är legitimerad audionom.
Är kommunikativ, flexibel och har ett genuint engagemang för människor.
Trivs med att arbeta självständigt.

Vi erbjuder:
Omfattande försäkringspaket via Trygghansa och Fora
Reseersättning
Ta del av företagets rabatter på bl.a gymkedjor, hotell och resebyråer
Fortbildning
Trygghet och stöd från en engagerad kontaktperson - tillgänglig för dig dygnet runt.

Ansökningar behandlas löpande så tveka inte på att skicka in redan idag!
Mejla CV och ansökan till info@promediqa.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: info@promediqa.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Promediqa Group Sweden AB (org.nr 559470-5476)

Arbetsplats
Promediqa

Jobbnummer
9666053

