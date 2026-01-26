Audionom
Audionom

Region Jämtland Härjedalen, Hörcentralen / Logopedjobb / Östersund
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Arbetet innehåller både diagnostik, hörselrehabilitering och servicebesök för personer i vuxen ålder, men viss del av arbetstiden kan också innefattahörseldiagnostik i samarbete med Öron- näs- och halsmottagningen. Som audionom inom hörselvården vid Östersund sjukhus har du ett nära samarbete med Pedagogiska hörselvården samt Öron- näs- och halsmottagningen. Vi erbjuder dig ett spännande arbete med stora utvecklingsmöjligheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad audionom. Som person behöver du kunna ta eget ansvar samt ha god samarbetsförmåga. Du visar gott bemötande, intresse och noggrannhet i ditt arbete. Vi söker dig som har god kommunikationsförmåga och goda kunskaper i svenska språket. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Hörcentralen Kontakt
tf Enhetschef
Elenor Lundgren elenor.lundgren@regionjh.se 063154406 Jobbnummer
