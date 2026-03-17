Ateljerista
Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun.
Sollentunas kommunala förskolor har hög kvalitet och nöjda vårdnadshavare tack vare fantastiska medarbetare. Här får du arbeta i en miljö där barnens nyfikenhet och ditt professionella driv får ta plats. Vi arbetar långsiktigt med pedagogisk utveckling, moderna lärmiljöer och ett starkt kollegialt lärande. Hos oss får du utrymme att växa - och möjlighet att göra verklig skillnad varje dag.
Vi söker en ateljerista till våra sju förskolor inom Östra och Häggviks förskoleområden. Här arbetar vi långsiktigt med att utveckla undervisningen genom estetiska lärprocesser, tillgängliga och hållbara lärmiljöer samt ett projekterande arbetssätt. Hos oss möter du engagerade medarbetare och blir en del av ett kreativt och utvecklingsinriktat sammanhang där barnens hundraspråklighet står i centrum. Publiceringsdatum2026-03-17Dina arbetsuppgifter
Som ateljerista ansvarar du för att stärka det estetiska och utforskande arbetet i våra förskolor.
Du handleder pedagoger i estetiska och projekterande arbetssätt och har en viktig roll i att utveckla och synliggöra barns uttrycksformer och arbete med olika material.
Genom att utforma och vidareutveckla inspirerande och tillgängliga lärmiljöer skapar du förutsättningar för kreativitet, nyfikenhet och upptäckarglädje.
En del av ditt uppdrag är att bidra till pedagogisk dokumentation med fokus på process, uttryck och materialitet. Du samarbetar nära pedagogistor och rektorer i det systematiska kvalitetsarbetet, där din kompetens spelar en central roll i att utveckla verksamheten framåt. KvalifikationerKvalifikationer
- Utbildning inom konst, bildpedagogik, design eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
- Legitimerad förskollärare.
- Erfarenhet från förskola eller pedagogisk verksamhet där du arbetat med skapande processer tillsammans med barn.
- Erfarenhet av att handleda och samarbeta med pedagoger.
Meriterande:
- Utbildning till ateljerista genom Reggio Emilia institutet.
- Kunskap om Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt, estetiska lärprocesser eller projektinriktad undervisning.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, kreativ och har god samarbetsförmåga. Du behöver vara trygg i att handleda och inspirera andra utifrån en ateljeristas perspektiv och ha intresse för att utveckla undervisning i förskolan utifrån läroplanens mål. Du är relationsskapande och har god pedagogisk insikt, vilket gör att du kan bygga förtroendefulla samarbeten och bidra till en utvecklande lärmiljö.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Inför anställning kontrolleras utdrag ur polisens belastningsregister.
Intervjuer kommer att hållas på plats i Sollentuna kommunhus torsdagen den 16 april (vecka 16).
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/59". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
(org.nr 212000-0134) Kontakt
Akim Kraft 073-9152437 Jobbnummer
9803496