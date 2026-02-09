AT-läkare Enköping
Lassarettet i Enköping
Välkommen till Lasarettet i Enköping - stor omtanke i litet format!
Hos oss arbetar cirka 700 engagerade kollegor i en miljö där nära samarbete och gemenskap är självklarheter. Vi finns i en expansiv region med smidiga pendlingsmöjligheter till Stockholm, Uppsala och Västerås. För dig som överväger att flytta för att bo nära ditt jobb så har Enköpingsregionen mycket att erbjuda. Lasarettet bedriver akut och planerad vård för cirka 72 000 invånare i Enköping, Håbo och Södra Heby och vi har även specialistuppdrag inom hela Uppsala län. Hos oss kan du göra skillnad - för patienterna och för verksamheten - i en arbetsmiljö där vi ständigt utvecklas tillsammans. Vill du bli en del av vårt team? Varmt välkommen till Lasarettet i Enköping!
Välkommen att söka AT hos oss!
Vi utlyser 6 AT-block för 21 månaders tjänstgöring. Som AT-läkare erbjuder vi dig en aktiv roll i den dagliga verksamheten där du snabbt kommer in i det praktiska patientarbetet. Vår målsättning med din AT-tjänstgöring är att du ska få en god klinisk grund att stå på inför din framtida yrkesutveckling. AT-läkarna är en viktig del i läkargruppen vid lasarettet i Enköping.
Blockplan 21 månader
• Kirurgi 6 månader: Kirurgi/ortopedi/urologi/anestesi, akutmottagning.
• Medicin 6 månader: Avdelning, akutmottagning, IMA.
• Psykiatri 3 månader vid Akademiska sjukhuset: Avdelning eller mottagning och akutmottagning för vuxenpsykiatri.
• Primärvård 6 månader: Vårdcentralsplacering inom region Uppsala (placering på vårdcentral sker företrädesvis i Enköpingstrakten, Knivsta, Örsundsbro och Bålsta men kan ske varsomhelst i regionen).
• Jourtjänstgöring på akuten ingår på den kirurgiska (helgpass), internmedicinska (helgpass) och psykiatriska placeringen (helg- och nattpass). Du har aldrig ensam nattjour, nattjour ingår endast enstaka pass inom psykiatrin (dubbelgång med legitimerad läkare på plats). Frivillig auskultation på nattjour inom kirurgi och medicin erbjuds. Publiceringsdatum2026-02-09Utbildningsbakgrund
Avsatt tid för föreläsningar/utbildning/egen inläsning ges regelbundet vid alla tjänstgöringsavsnitt (med undantag för sommaruppehåll). Två betalda kurser erbjuds under första året. En regiongemensam studiedag per termin. A-HLR vuxna och barn, S-HLR, Tidig upptäckt och behandling. Traumasimulering på kliniskt träningscentrum. Möjlighet att delta i SMART-simulering in situ på akuten. I mån av plats erbjuds även deltagande på den årliga AT-stämman. En valfri auskultationsvecka ("valfri vecka") inom eget valt önskeområde erbjuds under första året. Som studiestöd erbjuds också prenumeration på Hypocampus och köp av medlemskap på lärplattformen EKG.nu.
Läs mer om vår AT-tjänstgöring här (https://regionuppsala.se/lasarettet-i-enkoping/jobba-hos-oss/atst/)Kvalifikationer
• Du som söker ska ha läkarexamen vid tillträdet
• Språkkunskaper motsvarande svenska C1. Vid utländsk examen ska Svensk samhälls- och författningskunskap vara genomgången.
• Har du utländsk läkarexamen ska beslut från Socialstyrelsen om att göra allmäntjänstgöring bifogas din ansökan.
Arbetslivserfarenhet meriterande:
• Erfarenhet av arbete som underläkare. Meriterande inom flera olika verksamheter
• Akutmottagningsarbete som primärjour.
Din kompetens
Som person är du noggrann och strukturerad. Flexibilitet, god samarbetsförmåga, social kompetens och lyhördhet är andra egenskaper som vi värdesätter.
Du lockas av att arbeta på det lilla lasarettet och lockas av vad det innebär, bl.a. mycket eget ansvar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Viktig information gällande din ansökan
• För de med utländsk examen: bifoga också intyg från Socialstyrelsen om godkänd utländsk examen och beslut om att göra AT
• Bifoga CV, notera att den arbetslivserfarenhet som du åberopar måste styrkas i form av tjänstgöringsintyg eller annat intyg där tidsperiod och omfattning tydligt framgår.
• Bifoga tjänstgöringsintyg gällande tidigare vikariat/tjänster (Rekommendationsbrev ersätter inte tjänstgöringsintyg).
• Skriv /kopiera in ditt personliga brev i rutan "personligt brev" (inte bara bifoga PDF)
• Ange minst två referenspersoner, varav den senaste läkarchefen ska vara en referens
• Vi avser ta referenser före intervjutillfället
• Samtliga efterfrågade dokument ska bifogas ansökan senast sista ansökningsdag.
• Vi kan bara hantera fullständigt ifyllda ansökningar.
Vi erbjuder
Tjänstgöringen är på heltid, visstidsanställning om 21 månader. Inför hösten 2026 kommer vi att rekrytera 6 AT-läkare, med start 14:e augusti, 2026. Erbjudande om tjänst sker efter en sammanvägning av formella meriter och intervjuer. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Intervju
Intervjuer genomförs 18:e och 19:e mars 2026 i Enköping. Kallelse till intervju kan komma att ske med kort varsel.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta oss!
Arturo Centurion, AT-chef, 0171-451138, arturo.centurion@regionuppsala.se
Eva Fellqvist Andersson, AT-handläggare, 0171-451176, eva.fellqvist.andersson@regionuppsala.se
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Följ ovan instruktioner under rubriken ovan "Viktig information gällande din ansökan". När du registrerar din ansökan kommer du få besvara ett antal frågor, vi tackar dig i förväg för att du tar dig tid att göra detta. Vi avslår alla ansökan som ej uppfyller kraven för ansökan enligt ovan.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
