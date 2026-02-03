AT-läk Vasa
Sedan 2021 har Österbottens välfärdsområde i Finland och Region Västerbotten i Sverige ett samarbete med rekrytering av allmäntjänstgörande läkare (AT-läkare). Efter två veckors introduktionsutbildning inleds de kliniska placeringarna vid Vasa centralsjukhus och hälsovårdscentralerna i Vasa eller närkommun. Vissa delar av introduktionen digitalt tillsammans med AT-läkarna i Umeå men andra praktiska moment görs i Vasa. AT-perioden omfattar obligatoriska teoretiska och praktiska utbildningsmoment som genomförs i samarbete med AT-organisationen i Umeå. Vissa delar av utbildningsmomenten genomförs digitalt medan andra kräver fysisk närvaro i Vasa.
Vi söker AT-läkare till Österbottens välfärdsområde. Vasa centralsjukhus är påvisat ett av de bästa sjukhusen i Finland och för oss är det viktiga att vi hela tiden utvecklas, för ditt och våra närståendes bästa. Sjukhuset har profilerat sig via bland annat sitt omfattande och framgående arbete kring kvalitet och patientsäkerhet. Du kommer att vara en i vår positiva, mångspråkiga och kunniga personalstyrka!
Vi rekryterar dig som AT-läkare med avsikt och förhoppning att du ska trivas och vilja fortsätta ditt framtida yrkesliv hos oss i Österbotten!
Som AT-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att delta i vardagssjukvård och arbetet sker under personlig handledning av specialistkompetenta läkare.
Arbetsuppgifterna utgår från svenska Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare (AT).Kvalifikationer
Läkarexamen senast vid tillträde är ett krav. Övriga meriter kan vara andra relevanta utbildningar, tidigare yrkeserfarenhet, eventuell profilinriktning samt lokal förankring. Särskild hänsyn tas till personliga egenskaper och samarbetsförmåga.
Sökande med utländsk utbildning ska ha tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt ha goda kunskaper i det svenska språket, motsvarande nivå C1. Socialstyrelsens krav på författningskunskap vara godkänd vid ansökan. Se Socialstyrelsens webbplats socialstyrelsen.se. Den sökande ska ha en god förmåga att kommunicera med både personal och patienter på svenska och finska.
Det är en fördel om du kan finska språket och arbetsintervjun brukar göras på både finska och svenska men tvåspråkighet är inget krav.
