Assistenter sökes till Marks kommun
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mark Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mark
2025-11-10
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige.
Om jobbet som personlig assistent
Som personlig assistent arbetar du nära en person med funktionsnedsättning i dennes dagliga liv. Du assisterar och stöttar personen både i vardagen och på fritiden. Din arbetsplats är där kunden befinner sig och dina arbetsuppgifter innebär övergripande att du assisterar kunden så att kunden får förutsättningar att leva det liv som hen önskar.
Arbetsuppgifter
Du kommer att stötta i det dagliga livet både i hemmet och vid aktiviteter utanför hemmet. Arbetsuppgifter varierar allt ifrån att hjälpa till med nära personliga behov till hushållsuppgifter, träning och i samband med sociala aktiviter.
Vi söker dig som:
Vi söker dig som är ansvarsfull, lyhörd och har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter. På Särnmark får du alltid introduktion hos kunden samt tillgång till utbildning om rollen som personlig assistent.
För att underlätta kommunikationen med kunden, kommunicerar du obehindrat i svenska språket, både i tal och skrift.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Marja Ranefjärd marja.ranefjard@sarnmark.se Jobbnummer
9597295