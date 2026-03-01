Assistent till liten flicka
2026-03-01
Saga Omsorg erbjuder personlig assistans enligt lagen om stöd och service.
Vi arbetar för att, i samarbete med den personliga assistenten, värna om kundens självbestämmande, goda levnadsvillkor och möjlighet till frihet i det vardagliga livet.
Hos Saga omsorg är engagemang och bra relationer viktiga nyckelord i det dagliga arbetet. Hos oss får du en nära och lättillgänglig kontakt med din närmaste chef.
Vi har kollektivavtal och tillstånd att bedriva assistans från Inspektionen från vård och omsorg.
Är du en glad, trygg och lugn person som tycker om barn? Då kan du vara den vi söker!
En tjej på 4 år som bor med sin mamma och syskon behöver aktiv tillsyn dygnet runt. För att hon inte ska skada sig själv så måste man aktivt finnas vid hennes sida och hjälpa henne med matsituationer och allt som hör till en liten flickas vardag. Man följer henne till förskolan och är med henne där under dagen och sedan tillbaka hem. Eftermiddagar, kvällar och nätter är man med henne i hemmet.
Då hon inte har tal så får man lära sig att använda tecken, fördel förstås om man har erfarenhet av detta. Hon behöver någon som är lugn, trygg och som vill leka/sysselsätta henne.
Vi söker vi timvikarier, sommarvikarier och fasta tjänster.
Önskvärt med körkort för att kunna skjutsa flickan till/från förskola.
Pälsdjur finns i hemmet.
Viktigt med ett personligt brev som beskriver vem du är. Du behöver kunna läsa och skriva på svenska då dokumentation förs dagligen.
Vi kommer att läsa och gå igenom ansökningarna och bokar därefter in träff tillsammans med anhörig, viktigt att du beställer hem utdrag från polisregistret innan anställning kan bli aktuellt.
