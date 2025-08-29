Assistent sökes till glad kille i Uppsala
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2025-08-29
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Nu söker vi en Personlig assistent som vill arbeta till en glad kille boendes i Uppsala. Liten fast schemarad finns på ca 40%.
Passen är framförallt på helger, lördag o söndag, 9-16. Finns 3 helger i månaden ledigt om man vill de, men du måste kunna arbeta minst varannan helg. Några kvällspass finns också på vardagar 17.00-22.00.
Han sitter i rullstol och har en lättare CP-skada, men han berättar vad han vill ha hjälp med och behöver hjälp med allt i den dagliga livsföringen.
Arbetet som assistent innebär bland annat att du hjälper till med av- och påklädning, personlig hygien, intag av måltider, hjälp med förflyttningar och även att följa med på olika fritidsaktiviteter.
För att trivas i rollen som personlig assistent hos oss; tror vi att du är en person som ser detta arbete som mer än bara ett arbete. Du arbetar alltid med hjärtat, och med ett stort engagemang i det du gör. Du är även närvarande, flexibel och noggrann i din personlighet och person.
Du som söker passar in på följande beskrivning:
• är en lugn och trygg person med ett eget driv.
• ser och kan ta ansvar för vad som behöver göras.
• har en stor förmåga att sätta dig in i någon annans situation och perspektiv.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom vården, men inget krav. Att personkemin mellan dig och vår kund stämmer är det viktigaste.
Ring vid frågor, annars Varmt välkommen in med din ansökan! Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alma Assistans AB
(org.nr 556791-9062) Arbetsplats
Alma assistans AB Kontakt
Anna Gabriella Henriksson 018505280 Jobbnummer
9482637