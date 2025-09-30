Assistant Store Manager, Flügger Ringön
2025-09-30
Flügger är en stolt leverantör till målaryrket och kvalitetsmedvetna konsumenter. Vi går i spetsen i rörelsen mot en grönare byggindustri, och stöttar den professionella målaren genom partnerskap, kvalitetsprodukter och inspirerande design. Vårt jobb är att utveckla, producera, marknadsföra och sälja färg, träskydd, tapeter, målarverktyg och mycket mer i professionell kvalitet, samtidigt som vi hjälper våra kunder att hitta de bästa lösningarna. Vi är inte nöjda förrän våra kunder är nöjda.
Häng med på resan
Är du vår nya Assistant Store Manager (assisterande butikschef) till butiken i Göteborg/ Ringön? Om du älskar kundservice, uppskattar stor handlingsfrihet och möjlighet att leda förändringar för att effektivisera och utveckla, då kan du vara den vi letar efter!
Heart, Core, Culture
Som Assistant Store Manager har du en central roll i butikens framgång och ansvarar för flera viktiga områden. Du tar stort ansvar för butikens försäljning och samarbetar nära med både säljare och butikschefen för att öka försäljningen och uppnå de uppsatta målen. Du har totalansvar för ett par egna kunder och arbetar aktivt med kundbearbetning och kundnöjdhet.Tillsammans med butikschefen säkerställer du att den dagliga driften och underhållet av butiken fungerar smidigt. Du ansvarar också för butikens visuella uttryck och ser till att butiken är i ordning. Varje dag kliver du in och hjälper till att lösa problem som rör kunder och butiksdrift samt hjälper kollegor vid behov.
En annan viktig del av ditt arbete är att säkerställa en effektiv lagerhantering, inklusive inventering och beställningar, samt att se till att kunderna får sina leveranser i tid på ett kostnadseffektivt sätt. Genom att använda analyser identifierar du förbättringsområden och sätter strategier för butiksoptimering, vilket bidrar till butikens övergripande framgång.
Din palett
Det är avgörande att du är ambitiös och proaktiv och att du tar stort ansvar för driften i butiken. Du bör har hög social kompetens och förstå vikten av gott samarbete.
I tillägg till detta är det också viktigt att du:
• Helst har erfarenhet från färg eller liknande bransch
• Erfarenhet av försäljning, med fördel till B2B kunder.
• Är resultatinriktad, ambitiös och drivs av att överträffa förväntningar Är strukturerad, uthållig och har bra ordningssinne
• Har bra datorvana
Vi erbjuder
Hos oss får du:
• Ett av marknadens starkaste varumärken (och sortiment) inom färg och tillbehör för både proffs och konsument.
• Ett omväxlande och fritt arbete i ett solitt företag En väletablerad butik med stor potential
• En nära kontakt med en rutinerad butikschef som kommer att göra allt för att du ska få rätt förutsättningar för att lyckas i din roll
Deadline: Ansök så snart som möjligt då vi arbetar med löpande urval. Senast 2025-10-15
Arbetsplats: Flügger, Ringön
Sysselsättningsgrad: 100 %
Anställning: Tillsvidare, sex månaders provanställning tillämpas
Flügger ser enbart på kombinationen av personliga och professionella kvalifikationer när vi bedömer en kandidats behörighet. Vi värdesätter mångfald hos människor, där alla har friheten att vara sig själva med lika möjligheter.
Om Flügger
Flügger Group är ett internationellt börsnoterat bolag med en omsättning på ca. 2,2 miljarder DKK och ca. 1700 anställda över gränserna. Vi är ett familjegrundat och familjelett företag, stort nog att göra skillnad, men ändå litet nog att behålla vår entreprenörsanda. Vårt team består av dedikerade och skickliga människor som verkligen engagerar sig och skapar en enastående expertis tillsammans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Detta är ett heltidsjobb.
Flügger Sweden AB
(org.nr 556479-2116), http://www.flugger.se
Ringögatan 14 (visa karta
)
417 07 GÖTEBORG Arbetsplats
Ringön Kontakt
Store Manager
Patrik Jonsson pjon@flugger.com Jobbnummer
9532559