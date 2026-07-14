Area Sales Manager Till Ulma Packaging AB
Adecco Sweden Aktiebolag / Säljarjobb / Lomma Visa alla säljarjobb i Lomma
2026-07-14
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Vill du arbeta med teknisk försäljning i ett globalt och expansivt bolag? Detta är en unik möjlighet för dig som vill bidra till stark tillväxt i en värnande miljö.Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
Som Area Sales Manager kommer du driva försäljning i Sverige, med särskild inriktning på de södra regionerna där majoriteten av producenterna finns. Tjänsten är fältbaserad och kundnära, med ett tydligt fokus på färskvaruprodukter, framförallt frukt- och grönsaker.
Du kommer vara en bidragande faktor till att utveckla och driva den kommersiella verksamheten med målsättningen att öka försäljningen och stärka ULMA Packagings position i Sverige.
I rollen arbetar du aktivt med marknadsbearbetning och prospektering för att identifiera nya affärsmöjligheter och skapa långsiktiga kundrelationer. Du driver försäljningsprocessen från första kontakt till genomförd affär och ansvarar för förhandlingar, offertarbete och uppföljning av kommersiella aktiviteter. Du hanterar kundförfrågningar och synpunkter på ett professionellt och lösningsorienterat sätt för att säkerställa hög kundnöjdhet och bidra till förbättring av verksamhetens erbjudande och service.
Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor i Sverige och på huvudkontoret i Spanien. Löpande kommunikation och koordinering är en viktig del för att utveckla och implementera framgångsrika kommersiella strategier och aktiviteter.
Tjänsten är en direktrekrytering till ULMA Packaging med start enligt överenskommelse. ULMA Packagings kontor ligger i Lomma i Skåne. Idag består kontoret av ett team av strax under 10 medarbetare inom försäljning, service och backoffice. Du rapporterar direkt till VD i Sverige.
Om dig
Vi söker dig med erfarenhet av teknisk B2B försäljning, alternativt några års erfarenhet av B2B försäljning med en stark teknisk profil. Vi ser att du har erfarenhet från försäljning av industriell utrustning, såsom maskiner inom förpacknings- eller livsmedelsindustrin.
För att lyckas i rollen behöver du ha en stark kunskap om den svenska marknaden och kunna föra dig obehindrat på svenska och engelska.
Du är en driven och affärsorienterad person med stark kommunikativ och social förmåga. Du har lätt för att bygga långsiktiga relationer och trivs i en kundnära roll där du får kombinera självständigt arbete med samarbete.
Som person är du initiativtagande, flexibel och anpassningsbar, med förmåga att arbeta strukturerat och målinriktat även i ett högt tempo. Du känner dig trygg i förhandlingar och har ett starkt resultatfokus, samtidigt som du är lyhörd för kundens behov och skapar förtroende i dina affärsrelationer.
Du drivs av att identifiera nya affärsmöjligheter och utveckla nya kunder och marknader. Rollen kräver god organisationsförmåga, eget ansvarstagande och en hög grad av uthållighet.
Du trivs med att arbeta självständigt i en fältbaserad roll, samtidigt som du värdesätter tvärfunktionellt samarbete och aktivt kunskapsutbyte inom hela organisationen.
Om ULMA Packaging AB
ULMA Packaging är ett multinationellt företag med dedikerad design och tillverkning av förpackningsutrustning och linjeautomation.
ULMA Packaging har mer än 50 års erfarenhet och blivit en av de ledande aktörerna på den globala marknaden inom förpackningsindustrin, med totalt 24 dotterbolag runt om i världen som erbjuder en nära service till våra kunder.
Läs mer om https://www.ulmapackaging.com/en
Kontaktuppgifter
I den här rekryteringen samarbetar ULMA Packaging med Adecco. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Cecilia Danlarén via cecilia.danlaren@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Norra Neptunigatan 42 (visa karta
)
211 18 MALMÖ Arbetsplats
Adecco Kontakt
Rekryteringskonsult
Cecilia Danlarén Cecilia.Danlaren@adecco.se Jobbnummer
10002779