Area Sales Manager
Lyma Kemiteknik levererar ett omfattande sortiment av pumpar, rörsystem, ventiler och tankar för processindustrier med fokus på korrosiva och slitande vätskor. De tillhandahåller helt enkelt det kompletta flödet som klarar de allra tuffaste applikationerna i de mest aggressiva industrimiljöerna.
Sortimentet, i kombination med en djup och bred kunskap, gör att de inte tvekar att kalla sig specialister då de arbetat med extrema industriapplikationer i decennier. Deras kunder finns främst inom den skandinaviska processindustrin. Lyma tillhör den börsnoterade handelskoncernen Indutrade och ingår i affärsområdet Process, Energy & Water. Du kan läsa mer om företaget här: www.lyma.com
Om rollen
I rollen som Area Sales Manager ansvarar du för att utveckla affärer i norra Sverige. Du arbetar både med befintliga kunder och nykundsbearbetning, där målet är att bredda affären och introducera nya lösningar inom Lymas produktsortiment.
Rollen är självständig och utgår från fältet, där du själv planerar dina kundbesök och driver hela försäljningsprocesser från behovsanalys till avslut. Du har en teknisk dialog med kunden och samarbetar med interna produktspecialister för att ta fram rätt lösning.
Mer konkret innefattar tjänsten:
• Vårda och utveckla befintliga kundrelationer samt identifiera nya affärsmöjligheter
• Arbeta mot industrisegment som kemi, gruv, stål och energi
• Genomföra kundmöten, behovsanalyser och tekniska presentationer
• Samarbeta med interna produktspecialister, säljsupport och andra tekniska resurser
Om dig
För att lyckas i rollen tror vi att du är nyfiken, självgående och har en naturlig förmåga att skapa förtroende i dialog med tekniskt kunniga kunder. Du behöver inte vara produktexpert men du har en förståelse för tekniska processer och ett intresse för att sätta dig in i hur olika lösningar påverkar kundens drift och behov.
Du trivs med att planera och strukturera din vardag, gillar att resa och motiveras av att skapa affärsvärde över tid. Du får energi av att möta människor, lyssna in behov och se till att rätt lösning landar hos rätt kund.
Hos Lyma arbetar du nära dina kollegor på distans så det är viktigt att du är van att ta ansvar, driva på ditt eget arbete och samtidigt bidra till ett gott samarbete.
Följande är krav för tjänsten:
• Erfarenhet av teknisk försäljning mot industriella kunder
• God förståelse för tekniska processer och lösningsförsäljning
• B-körkort
• Svenska och engelska i tal och skrift
• Erfarenhet av CRM-system, gärna Lime
Meriterande:
• Eftergymnasial teknisk utbildning, t.ex. högskoleingenjör
• Erfarenhet av försäljning av roterande utrustning
• Branscherfarenhet från kemi, gruv, stål, energi eller processindustri
Övrig information
Start: Omgående enligt överenskommelse
Plats: Norra Sverige, med fördel utgångspunkt i eller nära Skellefteå
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Kontorstider med möjlighet till hemmakontor
Lön: Fast lön + bonus
Tjänstebil ingår i tjänsten.
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Helena Lork på helena.lork@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
