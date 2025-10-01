Arbetsterpet
Strömsunds kommun / Sjukgymnastjobb / Strömsund Visa alla sjukgymnastjobb i Strömsund
2025-10-01
, Dorotea
, Krokom
, Åsele
, Vilhelmina
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strömsunds kommun i Strömsund
, Östersund
eller i hela Sverige
För Strömsunds kommun är målet enkelt - alla ska trivas, ha kul på jobbet och få möjlighet att utvecklas och växa med sina arbetsuppgifter. Våra chefer har det viktiga uppdraget att se till att vi alla känner oss delaktiga, respekterade och ansvarstagande på jobbet.
Som kommun ansvarar vi bland annat för undervisning, vård och omsorg, samhällsbyggnad, arbetsmarknad, kultur och servicetjänster. Jobben vi gör får kommunen att fungera och det är betydelsefullt för invånarna - och skapar meningsfullhet i vår arbetsvardag.
Vi gör skillnad för människor dygnet runt, årets alla dagar. Vill du bli en del av vårt viktiga arbete? Välkommen med din ansökan!
Kommunrehab i Strömsund söker en arbetsterapeut med placering i Strömsund alternativt Hoting.
Vi erbjuder konkurrenskraftig och individuell lönesättning. Ingångslön för nyutexaminerade 36.000 kr/månad.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Personalen på Kommunrehab arbetar över hela kommunen och samarbetar med övriga yrkeskategorier (t.ex. distriktsköterskor, sjuksköterskor, biståndsbedömare, enhetschefer) inom Vård och socialförvaltningen. Som arbetsterapeut möter du personer som ingår i målgrupperna hemsjukvård, kommunala korttidsplatser, särskilt boende och Stöd och service/LSS.
Arbetet innebär
* Hembesök där du gör arbetsterapeutiska bedömningar och åtgärder
* Handledning, instruktioner, utbildning och information till undersköterskor, vårdbiträden och närstående/anhöriga.
* Handledning av arbetsterapeutstudenter i klinisk utbildning
Du är även delaktig i att utveckla verksamheten och våra arbetssätt. Som arbetsterapeut hos oss har du ett förebyggande och tydligt rehabiliterande förhållningssätt samt arbetar med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.
Du har möjlighet att själv påverka dina arbetsdagar i samråd med dina kollegor. Arbetstiderna är 07.30-16.00 måndag-fredag med möjlighet till flex.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad Arbetsterapeut, erfarenhet inom verksamhetsområdet är meriterande. Du är intresserad av att arbeta med äldre och funktionsnedsatta, samt av att utveckla vår verksamhet.
* Du är trygg och självständig
* Du har ett gott omdöme och en positiv grundsyn
* Du är ansvarskännande
* Du kan utföra arbete både självständigt och i grupp
* Du har god förmåga att fatta beslut och kan snabbt göra korrekta ställningstaganden
* Du är flexibel och delar gärna med dig av din yrkeserfarenhet och kunskap till andra
* Som person är du lyhörd, serviceinriktad och bidrar till en god stämning i arbetsgruppen samt ser vikten av att samarbeta
Vi använder datajournalsystemet Lifecare HSL, Cosmic och vårdplaneringssystemet Link.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi har gjort ett genomtänkt val av kanaler för den här rekryteringen. Vi vill inte bli kontaktade av försäljare, vänligen respektera detta. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280802". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömsunds kommun
(org.nr 212000-2486) Kontakt
Enhetschef, Kommunrehab
Sara Thelin sara.tehlin@stromsund.se 0670-16705 Jobbnummer
9534426