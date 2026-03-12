Arbetsterapeut till uppdrag
2026-03-12
Arbetsterapeut sökes till konsultuppdrag inom kommunal vård!
Vi söker nu en arbetsterapeut till ett konsultuppdrag inom kommunal hälso- och sjukvård i en naturnära kommun i Jämtlands län. Uppdraget sträcker sig från maj till september och är beläget cirka 1 timme öster om Östersund.
Här får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där patientnära arbete, självständighet och samarbete med andra professioner står i fokus. Kommunen erbjuder en trevlig arbetsmiljö med närhet till storslagen natur, friluftsliv och ett lokalsamhälle där vården spelar en viktig roll.
Vi söker dig som:
Är legitimerad arbetsterapeut och har ett par års erfarenhet, gärna från kommunal vård.
Har god förmåga att samarbeta och kommunicera.
Är självständig, lösningsorienterad och har ett genuint engagemang för människor.
Innehar B-körkort.
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön
Trygghet och stöd - Vi sköter allt det administrativa så du kan fokusera på ditt jobb.
Tjänstepension & försäkringar
Boende och resersättning vid behov
Engagerad kontaktperson - tillgänglig för dig 24/7
Ansökan: Låter detta som något för dig? Vi hanterar ansökningar löpande så skicka in din ansökan redan idag! Skicka ditt CV och ansökan till info@promediqa.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
