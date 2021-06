Arbetsterapeut till Tema Åldrande - Region Stockholm - Sjukgymnastjobb i Huddinge

Prenumerera på nya jobb hos Region Stockholm

Region Stockholm / Sjukgymnastjobb / Huddinge2021-06-30Vi erbjuderInom medicinska enheten Arbetsterapi och Fysioterapi möter du engagerade och kunniga kollegor och har en stimulerande arbetsmiljö. Du erbjuds ett utmanande arbete där du möter äldre patienter som vårdas inneliggande på avdelningen för akuta och kroniska tillstånd samt deltar i teamarbete.Du får möjlighet att lära dig mycket inom det breda området Arbetsterapi. Hos oss får du även chansen att utveckla vården för våra patienter, möjlighet till stort erfarenhetsutbyte med kollegor samt kunskaper av att arbeta i multiprofessionella team genom bland annat internutbildningar och utvecklingsprojekt.2021-06-30I rollen som Arbetsterapeut inom sektion Multisjuka äldre i Huddinge ingår uppdrag på olika slutenvårdsavdelningar för äldre. Arbetet innebär tätt samarbete med teamet av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, dietister, kuratorer, logopeder, fysioterapeut och psykologer. I arbetsuppgifterna ingår bland annat bedömningar, uppföljningar och beställningar/utprovningar av hjälpmedel.Tjänsten avser en vikariat och tillträde sker enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.Vi sökerVi söker dig som:Är nyfiken och engagerad i att utveckla och förbättra det dagliga arbetet.Har förmåga att fatta beslut och agera utifrån dessa, trots begränsad information eller svåra omständigheter.Är säker och stabil i osäkra sammanhang. Du litar på din egen förmåga och har mod att agera efter din egen övertygelse.Förblir motiverad och effektiv trots bakslag och besvikelser. Du arbetar på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda.Följer struktur och planering men också är bekväm i att omprioritera.Vidare ser vi gärna att du tar eget ansvar för ditt arbete och gör det som krävs för att nå ett bra slutresultat. Du tycker om att samarbeta med kollegor för att nå gemensamma mål och är prestigelös nog att rycka in där det behövs, men också att be om hjälp när så krävs.Som person har du ett stort intresse för ett patient nära vård- och behandlingsarbete, klinisk forskning, utveckling och undervisning. Ansvar - Medmänsklighet - Helhetssyn är Karolinskas vägledande värdeord gällande attityd och bemötande, och kompetenser som vi förutsätter att du som söker delar.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.KvalifikationerKrav:Legitimerad Arbetsterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård.Meriterande:Specialistkompetens och/eller erfarenhet från akutsjukvård.För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:1. CV2. Övriga bilagor (bilagor bifogas i förekommande fall)Personligt brev (frivilligt)YrkeslegitimationUrval och intervjuer sker fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.Varmt välkommen med din ansökan!Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Läs mer om rekryteringsprocessen HÄR.Professionerna arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, logoped och psykolog har patientens hälsa och funktion som gemensam nämnare och samlas under benämningen Hälsoprofessioner. Varje profession har unik kompetens och bedriver högspecialiserad vård, forskning och utbildning inom sitt kompetensområde. Hälsoprofessionerna är samlade i en organisation för att på bästa sätt möta patienternas behov samt skapa välfungerande teamarbeten med sjukhusets teman och övriga funktioner.Inom funktionen utför man både diagnostik och behandling och arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Här finns särskild kompetens kring patientrelevanta utfallsmått med fokus på funktion och livskvalitet. Inom funktionen bedrivs också forskning inom alla patientgrupper, utbildning på grund- och avancerad nivå liksom forskarutbildning tillsammans med Karolinska Institutet och andra lärosäten.Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar. Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Sök tjänsten". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte.Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid SommarjobbSista dag att ansöka är 2021-07-09REGION STOCKHOLM5837580