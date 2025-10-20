Arbetsterapeut till Kom-X
2025-10-20
Kom-X är en specialistverksamhet inom verksamhetsområdet habilitering och barnpsykiatri. Uppdraget innebär ansvar för datorbaserade skriv-, syn- och kommunikationshjälpmedel samt högspecialiserad alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). På Kom-X tar vi emot patienter i alla åldrar med medfödda eller förvärvade funktionsnedsättningar och sjukdomar som till exempel CP, stroke, Parkinson, ALS, MS med mera.
Vill du kombinera din kompetens som arbetsterapeut med ny teknik och kreativ problemlösning? Här får du chansen att göra skillnad. Vi söker dig som vill arbeta i ett tvärprofessionellt team där innovation, samverkan och individanpassade lösningar står i centrum. Vi erbjuder dig ett nära kollegialt samarbete där du själv planerar din arbetsdag.Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss kommer du att ansvara för förskrivningsprocessen av alternativa styrsätt till dator, surfplatta och telefon. Du kommer även att ge råd och stöd gällande ergonomi kring de produkter som utprovats och förskrivits på enheten. Du ger också utbildning till patienter och nätverk kring produkter som förskrivits av Kom-X. I viss mån kan även utbildningsinsatser riktade till andra verksamheter och professioner vara aktuellt. Patientärendena innebär ofta samverkan med nätverket kring patienten och andra samverkansparter. Kom-X har ett länstäckande uppdrag och patientbesök genomförs både på mottagningen på Gävle sjukhus och i de miljöer där patienten vistas i sin vardag, vilket innebär resor över hela länet. Din arbetstid kommer vara måndag till fredag.
Som arbetsterapeut hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• alternativa styrsätt till dator, surfplatta och telefon
• utbildning till patienter och nätverk kring produkter som förskrivits
• att samverka med kollegor i syn- och kommunikationsärenden.
Hos oss får du
• ett nära samarbete med kompetenta teamkollegor
• ett strukturerat arbetssätt
• en stimulerande utveckling i din yrkesprofession
• möjlighet till visst arbete på distans.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker nu en arbetsterapeut med stort intresse för ny teknik och utveckling av metoder och arbetssätt i samverkan och samarbete. Arbetet förutsätter god förmåga att samarbeta i teamet med stor flexibilitet men det är också viktigt att du har en god förmåga att driva ditt arbete självständigt. Vi värdesätter god samarbetsförmåga, initiativförmåga och förmåga att arbeta självständigt. Du ska vara trygg i din profession, hantera att själv strukturera ditt arbete, kunna bidra i samverkan i teamet och med andra samarbetspartners samt att vara flexibel och kreativ i ditt arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I rollen som arbetsterapeut ska du
• vara legitimerad arbetsterapeut med yrkeserfarenhet
• kunskap om alternativa styrsätt till dator
• ha giltigt B-körkort.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av alternativa och kompletterande kommunikationssätt (AKK), erfarenhet av arbete med rehabilitering och/eller erfarenhet från arbete med habilitering eller annat arbete med målgruppen.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
