Arbetsterapeut hemsjukvård, Hälso- och sjukvård
Umeå kommun, Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård / Sjukgymnastjobb / Umeå Visa alla sjukgymnastjobb i Umeå
Hemsjukvården består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor samt undersköterskor. I vårt härliga rehabgäng är vi 19 arbetsterapeuter och 10 fysioterapeuter samt 3 rehabkoordinatorer som arbetar tätt tillsammans. Du blir en del av en arbetsgrupp där vi har god gemenskap och arbetsglädje. Vi är bra på att peppa och stötta varandra.
Vår målgrupp är patienter från 18 år och uppåt som har behov av hälso- och sjukvård i ordinärt boende i Umeå kommun.Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut arbetar du med att skapa förutsättningar för den enskilde att kunna bo kvar i sitt hem och leva ett så självständigt liv som möjligt. I arbetet ingår bland annat att göra bedömningar av patienters aktivitetsförmåga och boendemiljö. Intygsskrivning, förskrivning av hjälpmedel och handledning av hemtjänstpersonal är vanligt förekommande arbetsuppgifter.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Har du tidigare erfarenhet av hemsjukvård eller geriatrisk rehabilitering är det meriterande, men vi välkomnar även dig som har andra arbetslivserfarenheter.
Du är en positiv och engagerad kollega som vill vara med och utveckla vår verksamhet. Som person har du god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team samtidigt som du känner ansvar för din egen insats. Du tycker att professionellt och trevligt bemötande, kanske med en nypa humor, är ett värdefullt verktyg för att skapa goda relationer till patienter och kollegor. I vår rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten ställer krav på att du har obehindrade kunskaper i svenska i tal och skrift .
Vill du vara med och arbeta för framtidens hemsjukvård? Vill du ha ett jobb där din insats är betydelsefull för andra människor? Då passar du hos oss!
Arbetet kräver att du har B-körkort.
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
Ersättning
Så ansöker du
