Arbetsterapeut/Coache
2026-02-07
Vad kul att du är intresserad av oss!
Melleruds kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats genom att värna om en god arbetsmiljö med hög delaktighet. Vår organisation bygger på öppenhet, ärlighet och integritet. För oss är trygg välfärd för alla generationer och omtanke för varandra två viktiga grundpelare.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna, våra verksamheter karaktäriseras av korta beslutsvägar där du som medarbetare verkligen kan göra skillnad med ditt engagemang.
50 % Arbetsförmågeutredningar (Mellerud och Färgelanda, samordnad finansiering via Samordningsförbundet)
50 % Coache inom AI enheten i Melleruds kommun
Vill du arbeta med människor som står långt från arbetsmarknaden och bidra till att skapa förutsättningar för utveckling, sysselsättning och självständighet? Vi söker nu en arbetsterapeut till ett varierat och betydelsefullt uppdrag fördelat mellan två kommuner.
Om uppdraget
50 % - Arbetsförmågeutredningar via Samordningsförbundet
Du genomför arbetsförmågebedömningar för personer som är aktuella inom kommunerna och som deltar i en samordnad, finansierad insats via Samordningsförbundet. Arbetet omfattar:
Strukturerade aktivitets- och arbetsförmågebedömningar.
Kartläggning av kognitiva, fysiska och psykiska förutsättningar.
Bedömning av möjligheter och hinder i relation till arbetslivets krav.
Dokumentation och återkoppling till individ och berörda aktörer.
Samverkan med myndigheter och professioner i team.
Arbetet sker i två kommuner, och du planerar och strukturerar uppdraget i dialog med båda.
50 % - Coach inom AI enheten i Melleruds kommun
I den andra delen av tjänsten arbetar du som coach inom Arbetsmarknadsenheten (AME) med att:
Matcha rätt insats till rätt person.
Göra aktivitetsbedömningar och funktionsanalyser.
Stärka deltagarnas vardagsstruktur, aktivitetsförmåga och beredskap inför arbete eller studier.
Ge stöd till handledare och kollegor kring anpassningar och bemötande.
Bidra i utveckling av metoder och kvalitet inom AME:s uppdrag.
Vem är du?
Du är legitimerad arbetsterapeut. Har ett stort intresse för arbetslivsinriktad rehabilitering. Du är trygg i din profession, strukturerad och har lätt för att skapa relationer med personer i olika livssituationer.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av arbetsförmågebedömningar eller aktivitetsbedömningar.
Kunskap om psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller kognitiva svårigheter.
Erfarenhet av arbetsmarknadsinsatser, kommunal verksamhet eller interprofessionellt samarbete.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Personlig lämplighet värderas högt.
Vi erbjuder Ett meningsfullt uppdrag där du gör skillnad för individers möjlighet att närma sig arbetslivet.
Möjlighet att arbeta i två kommuner och ta del av två organisationers kompetens och nätverk.
Ett nära samarbete med Samordningsförbundet.
Ett engagerat team inom AME och goda möjligheter att påverka arbetssätt och utveckling.
Handledning och kompetensutveckling.
Övrigt Tjänsten är 50-100 % och är placerad i Melleruds kommun med arbetsutförande i båda kommunerna enligt överenskommen fördelning.
Körkort är krav
Anställning är projektanställning framtill 31 dec 2026 med möjlighet till förlängning
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Melleruds kommun tillämpar rökfri arbetstid. Urval och intervjuarbete kan komma att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. Vid behov kan provanställning komma att tillämpas.
För oss är det viktigt att ta vara på mångfalden och bemöta människor med respekt oavsett ålder, kön, religion eller etnisk bakgrund. Som arbetsgivare är vi alltid öppna för att tillvarata nya kompetenser.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Enhetschef
Sara Fröberg sara.froberg@mellerud.se 0530-18376
