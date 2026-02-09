Arbetsterapeut, Byske hälsocentral, Byske
Region Västerbotten, Primärvård Nord Skellefteå / Sjukgymnastjobb / Skellefteå Visa alla sjukgymnastjobb i Skellefteå
2026-02-09
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Primärvård Nord Skellefteå i Skellefteå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akuten, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken, 1177, Centrum för opererande verksamheter samt primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska dessa verka för en god och nära vård.[
Byske hälsocentral tillhör Skellefteås norra primärvårdsområde. Övriga enheter utgörs av Kåge, Ursviken och Morö Backe hälsocentraler med vilka vi har ett nära samarbete.
Byske hälsocentral - med älven, havet och naturen nära inpå knutarna!
I arbetet hos oss möter du en blandning av unga och äldre människor. Du arbetar tillsammans med kollegor i ett väl fungerande team och arbetet är varierande och utvecklande. Vi månar om varandras arbetsmiljö och tillsammans för vi en ständig dialog om hur den kan utvecklas och förbättras. Vi välkomnar nya idéer och en positiv anda och hoppas att du kommer till oss med din nyfikenhet, dina erfarenheter och ditt personliga engagemang.
Som medarbetare hos oss tar du del av flera personalförmåner, bland annat friskvårdsförmåner, trygga försäkringar och pensionsavtal.
Vi söker nu en arbetsterapeut som vill ansluta sig till vårt glada gäng, för en tjänst där det också ingår ett viktigt uppdrag som rehabkoordinator.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Som arbetsterapeut bidrar du med din specifika kompetens för att öka individens självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter. Arbetsuppgifterna är omväxlande och består både av teamarbete och självständigt arbete, där grunden i arbetet är bedömning av förmågor och färdigheter i aktivitet oavsett ålder.
I uppdraget ingår även rollen som rehabkoordinator där du är ett individuellt stöd i sjukskrivningsprocessen samt spindeln i nätet gentemot andra myndigheter som till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten vid långvariga sjukskrivningar. Du koordinerar involverade yrkeskategorier på hälsocentralen samt är en länk mellan arbetsgivaren och sjukvården.
Intern utbildning som rehabkoordinator erbjuds.
Du blir en viktig del av teamet och bidrar till helheten i vården.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut, gärna med erfarenhet och intresse av primärvård.
Du har god förmåga att arbeta i team såväl som självständigt. Du är positiv till förändringsarbete och medverkar aktivt till en god arbetsmiljö.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304317". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Primärvård Nord Skellefteå Kontakt
Tf avdelningschef
Carolina Aktell carolina.aktell@regionvasterbotten.se 0912-407 99 Jobbnummer
9732137