Arbetsterapeut
2026-05-06
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-05-06Om företaget
Välkommen till Närhälsan Skövde rehabmottagning. Här arbetar det engagerade medarbetare inom olika yrkeskategorier så som fysioterapeuter, arbetsterapeuter och logopeder samt ett administrativt team. Verksamheten är centralt belägen i Skövde med närhet till allmänna kommunikationer som tåg och buss. Här ligger det natursköna Billingen som erbjuder stora möjligheter till olika fysiska aktiviteter och fina vandringsleder för dig och din familj. Vi har ett nära samarbete med vårdcentralerna på orten. För oss är det viktigt att trivas på arbetet och ge stöd till varandra.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med att förbättra våra arbetssätt för att kunna möta både medarbetare och patientens behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter är att bedöma och behandla patienter i alla åldrar. Vanliga tillstånd hos patienter du som arbetsterapeut möter är: nedsatt handfunktion, smärta, neurologi, kognitiv påverkan samt psykisk ohälsa. Arbetet innefattar även förskrivning av hjälpmedel och intyg för bostadsanpassning. Tillsammans med patient läggs en personlig plan för rehabiliteringen.
Arbetet är förlagt på mottagningen, digitalt samt via hembesök. Behandlingen av patient sker såväl individuellt som i grupp.
Arbetet innefattar ett tätt samarbete med andra professioner, både på den egna mottagningen och med andra samverkansparter. Du och dina kollegor ansvarar tillsammans med chefen för verksamhetens utveckling i ett ständigt pågående förbättringsarbete.
Om dig
Du är legitimerad arbetsterapeut. Har du tidigare erfarenhet inom yrket och primärvård är det meriterande, men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad.
Vi söker dig som är lyhörd, har en god kommunikationsförmåga och kan identifiera individernas unika behov då du möter många olika människor. Dessutom ser du samarbete med kollegor och andra samarbetspartners som en naturlig och viktig del av arbetet, vilket du utför med engagemang och professionalism. Du kan planera ditt arbete på ett effektivt och organiserat sätt utifrån verksamhetens mål. Då arbetsbelastningen varierar och oförutsedda händelser kan uppstå ser vi att du är flexibel samt självständig.
Du lägger stor vikt vid ett gott bemötande och strävar alltid efter att behandla kunder, patienter och kollegor med respekt och omtanke. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Resor i tjänsten förekommer. B-körkort erfordras.
Intervjuer på mottagning kommer att hållas löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på mottagningen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Badhusgatan 4 (visa karta
)
541 42 SKÖVDE Arbetsplats
Närhälsan Skövde Rehabmottagning Kontakt
Enhetschef
Anna-Carin Lövgren anna-carin.lovgren@vgregion.se 0722086654 Jobbnummer
9893605