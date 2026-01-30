Arbetsterapeut
Tycker du också om närhet och gemenskap? Som när man tilltalar varandra med förnamn, och när alla använder samma fikarum och kaffekoppar. Och tycker du också om trygghet och frihet? Som när man är sedd och bekräftad, men har så högt i tak så att man kan prova sina vingar ibland. Det gör vi.
Hitta hem till oss som Arbetsterapeut med placeringsort i Hammarstrand!
Ibland säger man att saker inte är hela världen. Men för den som behöver hjälp i sin vardag är det verkligen hela världen att vården och omsorgen fungerar. Där kan du bli den eftersökta pusselbiten som gör bilden komplett. Eller en hörnbit som stagar upp. Förutom vården består vår familj på Stöd- och omsorgsavdelningen av LSS, kostenheten, Arbetsmarknad och Integration (AMI) samt Individ- och familjeomsorg (IFO).Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Rehabteamet utgår från centralorten Hammarstrand där rehabteamet delar på ett kontorslandskap. Vi arbetar mot SÄBO och hemsjukvård på tre orter i kommunen.
Som en del i rehabteamet kommer du att samverka med bland annat fysioterapeuter, distriktsköterskor, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal, biståndshandläggare och enhetschefer. Arbetet innebär hembesök i så väl ordinärt boende som särskilt boende. För att få en samlad helhetsbild av personen och dennes livssituation eftersträvar vi att arbetsterapeut och fysioterapeut gör gemensamma hembesök och bedömningar. Vi resonerar i teamet gällande eventuella interventioner för att säkerställa att vi arbetar mot samma mål och undviker kontraproduktiva insatser.
Förutom patientarbetet ingår handledning, instruktion, utbildning och information till omvårdnadspersonal och närstående/anhöriga i dina arbetsuppgifter. Vi har ett hälsobefrämjande, förebyggande och rehabiliterande tanke- och arbetssätt för att öka möjligheten till ett aktivt liv med god livskvalité utifrån den enskildes egna förutsättningar/resurser.
Vi kan erbjuda dig delaktighet och påverkan av gruppens utveckling med utrymme för att växa i yrkesroll och som individ. Du har eget inflytande på utformning av dina arbetsdagar i samråd med kollegor. Arbetstiderna är 8 17 måndag-fredag med möjlighet till flex. Friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme erbjuds.
Då arbetet också består av att handleda övrig vårdpersonal bör du tycka det är stimulerande. Vi har också ett samarbete med primärvården.
Som arbetsgivare värdesätter Ragunda kommun alla medarbetares bidrag till verksamhetens utveckling och effektivitet.
Vi ser fram emot din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut.
Tjänsten kräver att du har B-körkort.
Som person har du förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det är meriterande om du har erfarenhet som arbetsterapeut sedan tidigare.
Hitta hem till oss!
Att hitta hem till sig själv är väl det vi alla vill. Men vad ingår i känslan hem? Närhet till jobbet? Känslan av att göra skillnad? Skidspåret runt knuten? Kanske har ditt hem faktiskt bytt plats. Kanske ligger det någon annanstans. Kanske hittar du det här i Ragunda kommun!
Ragunda kommun ligger i östra Jämtland, och gränsar mot bland andra Sollefteå, Sundsvalls och Östersunds kommuner. Vi är drygt 5000 invånare fördelade på ett 40-tal byar, samt de tre tätorterna Bispgården, Hammarstrand och Stugun som alla ligger längs Indalsälven. I öster ligger bebyggelsen koncentrerad till älvdalen, medan den västra delen även bjuder ett skogsland som genomströmmas av den Natura 2000-klassade Ammerån.
Nyfiken på Ragunda? https://ragundadalen.se/ragundadalen/hitta-hem.html
Nyfiken på jobb? https://www.ragunda.se/kommunochpolitik/jobbahososs.1235.html
