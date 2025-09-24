Arbetsmiljöspecialist till program Västlänken

Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Arbetsmiljöjobb / Göteborg
2025-09-24


Visa alla arbetsmiljöjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Kungsbacka eller i hela Sverige

Om projektet

Program Västlänken är ett av Sveriges största pågående infrastrukturprojekt - just nu i intensiv byggfas mitt i centrala Göteborg. Projektet bygger en cirka åtta kilometer lång dubbelspårig järnväg, varav sex kilometer i tunnel, samt tre nya underjordiska stationer vid Göteborgs Central, Haga och Korsvägen.

Syftet är att öka kapaciteten för pendel- och regiontåg genom Göteborg och skapa ett robustare järnvägssystem i hela Västsverige. Arbetet pågår fram till cirka 2029-2032 och sker i nära samarbete mellan flera stora delprojekt såsom Olskroken, Lärje, Pilekrogen och Sävenäs.

Om uppdraget
Uppdraget som Arbetsmiljöspecialist i program Västlänken innebär att ansvara för och samordna byggarbetsmiljöfrågor, främst inom delprojekt Korsvägen. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att:

Stödja byggherren och projektledaren i alla frågor som rör byggarbetsmiljö.
Vara kontaktperson mot myndigheter och Trafikverkets interna funktioner i arbetsmiljöfrågor.
Delta i riskidentifiering och riskhantering samt bidra med kravställning i förfrågningsunderlag.
Upprätta, implementera och förvalta handledningar och mallar för byggarbetsmiljö.
Medverka vid upphandling av konsult- och entreprenadkontrakt samt granska säkerhetsplaner.
Följa upp och dokumentera byggarbetsmiljöarbetet genom kontroller, skyddsronder och stickprov.
Samordna och stödja hantering av tillbud och olyckor i Synergi.
Säkerställa att arbetsberedningar används vid riskfyllda arbeten och att rätt dokumentation levereras.
Delta i entreprenörens skyddsronder vid behov och följa upp säkerhetsindikatorer.

Publiceringsdatum
2025-09-24

Kompetenser
Genomförd utbildning BASÄ Skydd
Erfarenhet (minst 3 år) av att ha arbetat inom infrastrukturprojekt
Erfarenhet av att ha arbetat i beställarorganisationen som arbetsmiljöspecialist inom byggarbetsmiljö
Konsulten ska behärska svenska och engelska i tal och skrift

Uppdragsinformation

Uppdragsperiod: 1 november 2025 - 31 oktober 2027, med option till 1+1 år

Omfattning: 100 %

Plats: Göteborg

Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

För frågor om tjänsten återkom till ansvarig rekryterare på anbud@kraftsam.se.

Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Månadslön - Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB (org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se

Jobbnummer
9524139

Prenumerera på jobb från Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB: