Arbetsmiljöspecialist till program Västlänken
2025-09-24
Om projektet
Program Västlänken är ett av Sveriges största pågående infrastrukturprojekt - just nu i intensiv byggfas mitt i centrala Göteborg. Projektet bygger en cirka åtta kilometer lång dubbelspårig järnväg, varav sex kilometer i tunnel, samt tre nya underjordiska stationer vid Göteborgs Central, Haga och Korsvägen.
Syftet är att öka kapaciteten för pendel- och regiontåg genom Göteborg och skapa ett robustare järnvägssystem i hela Västsverige. Arbetet pågår fram till cirka 2029-2032 och sker i nära samarbete mellan flera stora delprojekt såsom Olskroken, Lärje, Pilekrogen och Sävenäs.
Om uppdraget
Uppdraget som Arbetsmiljöspecialist i program Västlänken innebär att ansvara för och samordna byggarbetsmiljöfrågor, främst inom delprojekt Korsvägen. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att:
Stödja byggherren och projektledaren i alla frågor som rör byggarbetsmiljö.
Vara kontaktperson mot myndigheter och Trafikverkets interna funktioner i arbetsmiljöfrågor.
Delta i riskidentifiering och riskhantering samt bidra med kravställning i förfrågningsunderlag.
Upprätta, implementera och förvalta handledningar och mallar för byggarbetsmiljö.
Medverka vid upphandling av konsult- och entreprenadkontrakt samt granska säkerhetsplaner.
Följa upp och dokumentera byggarbetsmiljöarbetet genom kontroller, skyddsronder och stickprov.
Samordna och stödja hantering av tillbud och olyckor i Synergi.
Säkerställa att arbetsberedningar används vid riskfyllda arbeten och att rätt dokumentation levereras.
Genomförd utbildning BASÄ Skydd
Erfarenhet (minst 3 år) av att ha arbetat inom infrastrukturprojekt
Erfarenhet av att ha arbetat i beställarorganisationen som arbetsmiljöspecialist inom byggarbetsmiljö
Konsulten ska behärska svenska och engelska i tal och skrift
Uppdragsinformation
Uppdragsperiod: 1 november 2025 - 31 oktober 2027, med option till 1+1 år
Omfattning: 100 %
Plats: Göteborg
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor om tjänsten återkom till ansvarig rekryterare på anbud@kraftsam.se
