Arbetsmarknadssamordnare
Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar förväntningarna hos invånarna i vår kommun. Med utgångspunkt från vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och starkt arbetsgivarvarumärke i kommunen.
Vi söker en Arbetsmarknadssamordnare till Arbetsmarknadsenheten. I Arbetsmarknadsenheten ingår ekonomiskt bistånd, kommunal arbetsmarknadspolitik, flyktingmottagning, budget-och skuldrådgivning och daglig verksamhet enligt LSS.
Är du en driven person med engagemang för kommunal arbetsmarknadsinsats och hållbarhet? Vill du göra skillnad genom att skapa förutsättningar för människor att växa och bli självständiga? Då är det här tjänsten för dig.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Som arbetsmarknadssamordnare blir du en nyckelfunktion för vårt dagliga arbete då du kommer att samordna arbetsmarknadsinsats för Vårgårdabor genom att stödja individen från första kontakt vidare till sysselsättning och under hela den processen. Med din förmåga att bygga relationer och kommunicera på ett pedagogiskt sätt ser vi att du kommer att vara länken mellan individen och myndigheter, men även att du kommer samordna samt samverka internet arbete kring individen med andra kommunala enheter. Vi ser att du, men ditt stora engagemang, driver utvecklingen av våra processer inom arbetsmarknad och leder implementeringen av nya insatser i samarbete med chef och kollegor för att kontinuerligt förbättra arbetsmetoder samt arbetssätt i det dagliga arbetet.Kvalifikationer
Du har relevant eftergymnasial utbildning med exempelvis social, beteendevetenskaplig eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har tidigare arbetat med människor i utsatta livssituationer.
Du har erfarenhet av samverkan mellan offentliga myndigheter, näringsliv och idéburen sektor.
Erfarenhet av arbetsledande eller samordnande roll.
Du delar en samsyn med vår värdegrund: Mänskliga rättigheter och FN:s barnkonvention.
Meriterande om du har:
o Flerspråkighet
o Brett lokalt kontaktnät
Du är:
Relationsbyggare som är van vid att möta människor i olika livssituationer och sammanhang.
Trygg med att arbeta i en mångkulturell kontext.
Positiv och engagerad i ditt arbete.
Självgående, ansvarstagande och initiativtagande.
Social och har en god kommunikativ förmåga.
ÖVRIGT
I Vårgårda kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Då heltidsuppdrag saknas innebär det att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Vårgårda kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
