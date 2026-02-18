Arbetsmarknadskonsulent, Arbetsmarknad- och integrationsavdelningen
2026-02-18
Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen ansvarar för integration av nyanlända, arbetsmarknadsfrågor samt det kommunala aktivitetsansvaret i Umeå kommun.
Vi är en viktig aktör i arbetet för social hållbarhet och inkludering och stöttar människor på vägen mot arbete eller studier. Samtidigt bidrar vi till arbetsgivares kompetensförsörjning och till utvecklingen av inkluderande arbetsplatser. Vårt uppdrag är att skapa framtidstro.
Avdelningen ger stöd till deltagare som behöver samordnade insatser för att komma vidare mot arbete eller studier. Arbetet sker huvudsakligen i nära samverkan med bland annat Socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västerbotten, Kriminalvården samt arbetsgivare.
Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen är även en part i samverkansplattformen Arbetsmarknadstorget, där vi tillsammans med myndighetsparter erbjuder samordnat stöd till personer med behov av gemensamma insatser mot arbete eller studier. Verksamheten påverkas i hög grad av samhällsutveckling, politiska beslut, förändrad lagstiftning och arbetsmarknadens förutsättningar. Ett exempel är den kommande aktivitetskravsreformen inom försörjningsstöd (beslut planeras i mars 2026). Dessa omvärldsförändringar ställer krav på kontinuerlig utveckling och anpassning av verksamheten.
Vi ser nu fram emot att välkomna en arbetsmarknadskonsulent till vårt arbetslag!
Tjänsten avser en tillsvidareanställning, heltid, med start 2026-03-16 eller enligt överenskommelse.
Stärka deltagarnas kompetens och anställningsbarhet med målet arbete eller studier.
Vara ett stöd för deltagare och arbetsgivare, både ute på arbetsplatser (handledarstöd/introduktionsstöd, uppföljning m.m.) och genom motiverande, utforskande samtal och aktiviteter med fokus på styrkor och friskfaktorer.
Arbeta individuellt med deltagare/arbetsgivare samt genomföra aktiviteter i grupper av deltagare.
Samverka med relevanta aktörer såsom Socialtjänst, Arbetsförmedlingen, Region Västerbotten, Kriminalvården, arbetsgivare och deltagarens nätverk utifrån gemensam metod.
Arbeta utifrån vägledande principer och arbetssätt baserat på motiverande samtal, empowerment och supported employment/education.
Dokumentera varje deltagare i verksamhetssystemet enligt rutiner och riktlinjer.
Aktivt bidra till att ständigt förbättra individuella arbetssätt och verksamhetens metoder för att möjliggöra fler till arbete, studier och kompetensförsörjning för arbetsgivare.
Om dig
Som person har du god självkännedom och är trygg i dig själv. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer, är empatisk och ser möjligheter där andra kanske ser hinder. Du har ett genuint engagemang för målgruppen och tror på att människor, även de som står långt från arbetsmarknaden, med rätt stöd kan nå, få och behålla arbete. Du lyfter fram individers styrkor och arbetar motiverande och inspirerande, med fokus på resultat.
Du är drivande, målinriktad och bidrar aktivt till verksamhetens mål - att individer påbörjar arbete eller studier. Eftersom arbetet är komplext med många kontaktytor och varje persons väg är unik, är du kreativ, flexibel och lösningsfokuserad. Du har dessutom ett intresse av att utvecklas själv och att bidra till verksamhetens fortsatta utveckling, i nära samarbete med kollegor och andra aktörer. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.Kvalifikationer
Högskoleexamen med samhällsvetenskaplig, beteendevetenskaplig, pedagogisk eller likvärdigt inriktning.
God kunskap om arbetsmarknaden och utbildningsvägar.
Kunskap inom områdena fysisk och psykisk ohälsa, rehabilitering samt funktionsnedsättningar.
Erfarenhet av att ge stöd till individer mot arbete och studier.
Erfarenhet av samarbete med arbetsgivare för att möjliggöra anställning på arbetsplatser.
Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift, samt grundläggande kunskaper i engelska.
B-körkort.
Meriterande
Erfarenhet av samverkan med olika samhällsaktörer och myndigheter.
Språkkunskaper utöver svenska och engelska.
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
