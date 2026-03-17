Arbetsmarknadskonsulent
2026-03-17
Arbetsmarknad och utvecklingsenheten är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen i Klippans kommun. Vi är en positiv och engagerad arbetsplats där vi arbetar nära varandra och nära våra deltagare. Vårt uppdrag är att stötta personer som står utanför arbetsmarknaden att ta steg mot självförsörjning. Vi arbetar idag enligt case management-metodiken och står inför en utvecklingsfas kopplad till det nya aktivitetskravet, vilket innebär ett tydligare fokus på strukturerade gruppinsatser parallellt med individuellt coachande stöd.
Vi tror på människors förmåga att växa, och vi möter varje deltagare med ett professionellt, motiverande och lösningsfokuserat förhållningssätt. Vi samverkar nära socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, utbildningsverksamheter, andra förvaltningar, regionen och olika branscher. Vår kultur präglas av samarbete, engagemang och en vilja att utveckla både verksamheten och oss själva. Hos oss bidrar du till att skapa skillnad på riktigt.
Som arbetsmarknadskonsulent blir du en del av ett team som tillsammans utvecklar och driver våra arbetsmarknadsinsatser framåt. Ditt huvuduppdrag är det individuella arbetet med deltagare, där coachande samtal, målformulering och uppföljning ingår som centrala delar. Du stödjer deltagarna i deras steg mot självförsörjning genom att skapa struktur, följa upp utveckling och samordna insatser kring individen.
I rollen ingår även att leda och genomföra gruppverksamheter inom exempelvis arbetslivskunskap, motivation och arbetsförberedande aktiviteter, en viktig del av verksamheten i och med aktivitetskravet. Du handleder deltagare i jobbsökande, matchar dem mot praktik- och arbetsträningsplatser och har löpande dialog med arbetsgivare och samverkansparter. Dokumentation och arbete i våra digitala system är en naturlig del av uppdraget.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen, beteendevetenskaplig examen eller annan relevant eftergymnasial utbildning med inriktning mot arbete med människor. Du har erfarenhet av coachande och motiverande arbete och är van att möta människor i förändring. Kunskap om arbetsmarknadsfrågor och erfarenhet av samverkan med myndigheter ses som meriterande.
Du är självgående, strukturerad och trygg i att leda både individuella samtal och gruppinsatser. Du har ett professionellt, respektfullt och lösningsfokuserat bemötande och trivs i ett arbete där du samarbetar tätt med kollegor och externa aktörer.
God datorvana är nödvändigt för arbetets administrativa delar och Bkörkort är ett krav.
ÖVRIGT
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Provanställning i sex månader tillämpas.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju samt tillsätta tjänsten innan ansökningstiden har gått ut. När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg. Du kommer eventuellt att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Fackliga företrädare nås genom kommunens kundtjänst på 0435-280 00.
Vi vill att du bifogar betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i din digitala ansökan. Om du blir kallad till intervju ska du även kunna visa upp giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon, om detta är ett krav för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister före anställning. Utdraget är kostnadsfritt att beställa och görs via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Vi tillämpar individuell och jämlik lönesättning beroende på erfarenhet, kompetens och marknadsläge.
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309899-2026-1".
Detta är ett heltidsjobb.

För detta jobb krävs körkort.
Klippans kommun, Arbetsmarknads- och utvecklingsenheten
Enhetschef
Elaine S Fribyter elaine.fribyter@klippan.se 0722374714
