Arbetsledare utemiljö Centrala Stockholm
Prowork Bemanning AB / Trädgårdsanläggarjobb / Solna Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Solna
2025-10-17
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Bemanning AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vill du leda vägen mot hållbara utemiljöer?
Är du en erfaren Arbetsledare som älskar att se både människor och gröna miljöer växa? Nu söker vår kund - ett innovativt och miljömedvetet företag i framkant - dig som vill ta nästa steg i arbetsledarrollen och kombinera operativt ledarskap med strategiskt ansvar. Här får du friheten att forma din roll, stort inflytande på verksamheten och chansen att jobba med engagerade kollegor som brinner för kvalitet, miljö och utveckling!
Om vår kund
Vår kund är specialiserad på att skapa, sköta och utveckla gröna utemiljöer med fokus på hållbarhet, miljövänlighet och smarta lösningar. De hjälper såväl privatpersoner som företag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar - allt från trädgårdsservice till markarbeten, vinterunderhåll och bekämpning av invasiva växter. Med eldrivna arbetsfordon och verktyg ligger de i absolut framkant för en grönare framtid och är dessutom certifierade inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö.Publiceringsdatum2025-10-17Om tjänsten
Som Arbetsledare leder och utvecklar du ett team medarbetare och tillsammans jobbar ni med en kund som förvaltar kulturhistoriskt värdefulla fastigheter i Stockholm. Tillsammans ansvarar ni för att ta hand om utemiljön - det vill säga allt från gårdar, trädgårdar och gångvägar till entréer och grönytor. Det är ett arbete som kräver både praktisk skötsel och strategisk planering.
Du får en kombination av operativt och administrativt ansvar, där du både jobbar nära teamet ute i fält och skapar struktur på kontoret. Du ansvarar för planering och uppföljning av projekt, budget och resultat, skapar smidiga arbetssätt samt har tät dialog med kunder och underentreprenörer. Utvecklingsmöjligheterna är stora - här kan du verkligen påverka både din egen roll och företagets framtid!
Vem är du?
Du har avslutad trädgårdsutbildning och djup växtkunskap.
Minst två års erfarenhet av arbetsledning.
Van att räkna på jobb och planera projekt.
Strukturerad, resultatinriktad och vass på att ha många bollar i luften.
Trygg ledare som skapar engagemang och trivsel.
Kombinerar kvalitetstänk med kostnadskoll och effektivitet.
Positiv lagspelare med B-körkort.Dina personliga egenskaper
Inspirerande, tydlig och coachande i ditt ledarskap.
Engagerad, driven och affärsmässig.
Planeringsproffs som gillar att tänka nytt.
Motiverad av att utveckla både team och verksamhet.
Vi erbjuder
Här får du stor frihet och möjlighet att själv påverka både din roll och din personliga utveckling. Du erbjuds en familjär känsla där engagerade kollegor bidrar till en trivsam arbetsmiljö, och tack vare korta beslutsvägar kan vi fatta snabba beslut. Våra kunder är trevliga och vi ser en hög köppotential i vårt nätverk. Du får tillgång till förmånsbil, där elbil är ett krav, samt en konkurrenskraftig lön på Självklart omfattas du av kollektivavtal och schyssta villkor.Så ansöker du
Låter detta som din nästa utmaning? Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Ansvarig för rekryteringen är Talent Manager Sanna Vestin. Kontakta Sanna för mer information eller om du vill presentera dig i samband med din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
ANSÖK TJÄNSTEN VIA LÄNKEN Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9562591