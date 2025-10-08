Arbetsledare till vårt Serviceteam
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen handlägger delar av socialtjänstens verksamheter. Vi arbetar i traditionell uppdelning av verksamhetsområdena IFO (individ- och familjeomsorg) och AFE (arbetsmarknad och försörjning) samtidigt som vi utmanar oss i att jobba övergripande med processer där vuxenheten är del av processledningsgruppen boende och beroende. Till förvaltningen hör även en administrativ stab.
Inom IFO finns Vuxenenheten som arbetar med personer som har ett skadligt bruk och beroende, ofta kombinerat med en psykisk ohälsa. Vi utför stöd- och behandlingsinsatser för vuxna personer via vår öppenvårdsverksamhet och vi har flera olika boendelösningar, till exempel Bostad först. Den huvudsakliga målgruppen är personer som har en önskan om att leva ett drogfritt och nyktert liv, men vi arbetar även med brukare som är lite längre ifrån detta.
Arbetsgruppen består av socialsekreterar, behandlingsassistenter, en koordinator, flera förste socialsekreterare/metodhandledare och två enhetschefer.
Vårt Serviceteam startade i april 2023 och syftet är att vi vill ta tillvara resurserna hos personer som står långt från arbetsmarknaden och som lever i eller nära ett pågående missbruk. Vi har en tydlig tanke om att vara ett stöd för våra deltagare de dagar som är lite bättre. Tanken är att dessa dagar ska bli fler och att de dagar man är i aktivt missbruk ska bli färre. Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
Vi söker en arbetsledare till Serviceteamet som riktar sig till personer i Mölndal som kan vara i ett ganska aktivt alkohol- och droganvändande, men som också har drogfria dagar som de önskar fylla med något meningsfullt. Samtidigt har vi praktiska arbetsuppgifter som till exempel fastighetsskötsel och enklare renoveringar av lägenheter som behöver utföras. Tanken med Serviceteamet är att vi ska hjälpa klienterna att skapa fler drogfria bra dagar med hjälp av ett meningsfullt innehåll.
Som arbetsledare har du en viktig roll att stödja våra deltagare när de önskar en förändring i sitt liv. Fokus i arbetet kommer att vara motiverande och stödjande med målsättningen om att skapa ett självständigt liv utifrån varje individs förutsättningar. Vi arbetar med riktiga och viktiga arbetsuppgifter som är efterfrågade, men som kan vänta lite om behovet av ett samtal är större just den dagen.
Serviceteamet utgår från vår lokal i Forsåkersområdet i Mölndal och ni är två arbetsledare som ansvarar för verksamheten. Arbetet bedrivs ofta utomhus eller i olika lägenheter och du kommer att arbeta tillsammans med våra deltagare under stora delar av arbetsdagen. Du kommer att planera innehållet tillsammans med deltagarna och din kollega, men behöver också vara beredd på att arbeta utan deltagare eller rycka in och lösa andra arbetsuppgifter på enheten vid behov.
Viktiga delar av ditt arbete är att ha en löpande samverkan och dialog med både våra handläggare på socialkontoret såväl som med externa resurser.
Arbetstidens förläggning är dagtid.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med målgruppen. Vi ser gärna att du är utbildad behandlingspedagog eller liknande. Du behöver vara praktiskt lagd och har erfarenhet från till exempel fastighetsskötsel. Du kanske tidigare har varit snickare eller fastighetsskötare men sadlat om till att arbeta med socialt arbete. Du kan också ha gjort den omvända resan, men saknar det sociala arbetet. Här får du en unik möjlighet att kombinera detta genom att bli arbetsledare för vårt nystartade serviceteam.
B-körkort är ett krav för tjänsten (gärna manuell växellåda).
Du ska ha lätt för att ta kontakt med människor och ha förmågan att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Eftersom arbetsgruppen är liten och väldigt beroende av varandra är god samarbetsförmåga mycket viktigt. Du ska vara trygg i dig själv och ha ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter och samverkansparter. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Du ska vara trygg i dig själv och ha ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter och våra samverkansparters.
