Arbetsledare till Micasa Fastigheter
Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Fastighetsavdelningen, Drift Västerort / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-03-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Fastighetsavdelningen, Drift Västerort i Stockholm
Vill du jobba för ett bolag som tar ett stort samhällsansvar, där hög kompetens och engagerade kollegor präglar stämningen? Har du erfarenhet av fastighetsdrift och arbetsledning? Har du förmåga att se helheten och analytiskt lösa problem? Då kan du vara rätt person för tjänsten! Publiceringsdatum2026-03-05Om företaget
Micasa Fastigheter bygger, förvaltar och utvecklar fastigheter - med omsorg.
Vi är en del av allmännyttan i Stockholms stad. Vårt uppdrag är att erbjuda tillgängliga bostäder för stadens äldre och andra grupper som staden prioriterar på bostadsmarknaden.
Micasa Fastigheter har fått ett utökat uppdrag av Stockholms stad och kommer att behöva bygga samt renovera vårt fastighetsbestånd. Vi växer som bolag och på denna dynamiska resa står vi inför stora möjligheter. Vi söker nu en Arbetsledare som vill vara med och bygga framtidens Stockholm!
Om tjänsten
Som Arbetsledare är du bolagets representant på plats i våra fastigheter och är navet i det dagliga arbetet gällande drift och underhåll. Arbetsledaren har ett ansvar i att vara ett stöd till övriga kollegor i uppdraget och är behjälplig att fatta beslut kring åtgärder. I rollen ingår även ansvar för att arbetet blir utfört enligt uppsatta mål och krav samt bidrar till att skapa och upprätthålla goda relationer med kunder och samarbetspartners. Som Arbetsledare blir du en del av enheten Drift Västerort inom Fastighetsavdelningen och rapporterar till enhetschefen. I teamet arbetar 9 andra medarbetare i roller som fastighetsskötare, snickare och drifttekniker.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbetsleda en arbetsgrupp inom driftområdet
Samordna och resursplanera den dagliga bemanningen
Vidta åtgärder vid akuta situationer och servicearbeten så att driftstörningar och skadeverkan minimeras för hyresgäster och verksamheter
Utveckla och effektivisera arbetssätt och rutiner
Upprätta, genomföra och följa upp gruppens operativa mål
Medverka vid upprättande av budgetunderlag
Medverka vid projekt
Följa upp dokumentation från rondering
Följa upp och säkerställa genomförande av löpande arbete med energioptimering
Säkerställa kommunikation och återrapportering till kund/hyresgäst
Rapportera avvikelser från myndighetskrav
Hålla i 1:1-samtal med personalen och leda driftmöte
Hantering av fakturor samt vidarefaktureringar
Bevaka och rapportera brister gällande bolagets ansvar för myndighetskrav Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant eftergymnasial utbildning
Minst 5 års erfarenhet av fastighetsdrift
Minst 3 års erfarenhet av arbetsledning
God kunskap om fastighetsteknik samt god förståelse för hur tillsyn- och skötselåtgärder påverkar underhållsbehovet
God förmåga att uttrycka dig i svenska språket, tal och skrift
IT-vana
B-körkort
Det är meriterande med:
Goda kunskaper i webbaserade arbetsverktyg, Officepaket och fastighetssystem
Goda kunskaper i riskhantering och arbetsmiljöfrågor
Kunskap eller kännedom om LOU Kännedom om kommunala verksamheter
Digitalisering- & automatiseringskompetens
Utbildning i Mobila arbetsplattformar, Heta Arbeten, Anläggningsskötare Brand- och sprinkler och/eller Fallskyddsutbildning Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en tydlig ledare med god problemlösnings- och analysförmåga. Du har en helhetssyn på fastighetsdriften och kan balansera olika frågor för att säkerställa en effektiv och hållbar verksamhet.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.Så ansöker du
Du skickar in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vårt rekryteringsarbete är kompetensbaserat som en del av vårt likabehandlingsarbete och av den anledningen tar vi inte emot personliga brev. Vi ber dig därför att endast ladda upp ditt CV och besvara urvalsfrågorna. Vi tar inte emot ansökningar på något annat sätt.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Alena Blomberg eller Edit Eriksson, HR Partner.
Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering.
De kandidater som går vidare från första urval kommer att kallas till en första digital intervju via mejl från systemet Varbi. Kontrollera gärna att du har angett rätt mejladress.
Stegen i denna rekryteringsprocess, efter att vi gjort det första urvalet, består av:
1. Digital intervju 2. Fysisk intervju 3. Referenstagning (med två referenser) 4. Slutintervju
Vill du veta mer om vår rekryteringsprocess? Läs mer på vår webbplats www.micasa.se.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett omväxlande och givande arbete i ett omtänksamt fastighetsbolag med öppen, prestigelös och välkomnande atmosfär. Hos oss kan ditt arbete hjälpa till att förenkla boendesituationen för människor som behöver stöd och omsorg. Micasa Fastigheter har ett modernt och tillgänglighetsanpassat kontor på Nordkapsgatan 3 i Kista, ca 7 minuters gångväg från Kista centrums tunnelbana och busstation.
Vår verksamhet genomsyras av våra värdeord engagemang, nyfikenhet, omtanke och kompetens. Läs mer om vår värdegrund här.
Vi är ett Great Place To Work! Sedan 2025 är Micasa Fastigheter certifierat som ett Great Place to Work® - en internationellt erkänd utmärkelse som baseras på vad våra medarbetare själva tycker om sin arbetsplats. Undersökningen visar att vi på Micasa Fastigheter har en kultur där tillit, engagemang och delaktighet står i centrum.
Förmåner
Som förmån har vi möjlighet till 8 timmars valfritt volontärsarbete varje år för att engagera oss i något som vi brinner extra för. Vi har även ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år, lunchsubvention, semesterväxling, privat professionell rådgivning och regelbundet anordnade hälsoaktiviteter.
Mer information
Läs mer om oss på vår webbplats www.micasa.se.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1171". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Micasa Fastigheter i Stockholm AB
(org.nr 556581-7870) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Fastighetsavdelningen, Drift Västerort Kontakt
Edit Eriksson (HR) 08-50836105 Jobbnummer
9780160