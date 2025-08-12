Arbetsledare till driftområde Tierp
2025-08-12
Är du en strukturerad person som får energi av ordning och reda?
Trivs du med att ha koll på detaljer, arbeta med administrativa uppgifter och stötta kollegor?
Då kan det här vara rätt roll för dig! Anslut till ett litet, ambitiöst och familjärt team som med stark entreprenörsanda gör infrastruktur lite roligare och affären ännu smartare!
Arbetsledare med fokus på projektledning och uppföljning
Som arbetsledare är du en nyckelperson i det dagliga arbetet med drift och underhåll.
Du har en aktiv roll i att planera, leda och följa upp arbetet tillsammans med ett engagerat team. Uppdraget sträcker sig över hela året - från vinterunderhåll som sandning, saltning och snöröjning till sommarens gräsklippning, skyltning och avvattningsåtgärder.
Arbetsdagarna är omväxlande. Ditt fokus kommer vara att följa upp den dagliga driften inne på kontoret framför datorn men samtidigt ska du trivas med att kunna ge dig ut på vägarna där du följer upp arbeten och åtgärdar eventuella brister, allt i samordning med teamet. En arbetsplats där dina insatser gör skillnad varje dag!
I rollen ingår beredskapstjänst under både vinter- och sommarsäsong. Hos oss kliver du in i ett stabilt företag med starka ägare, erfarna kollegor och tydliga mål. Välkommen till en arbetsplats där vi driver utvecklingen framåt - tillsammans!
Vi söker dig med
Erfarenhet att arbeta strukturerat med olika IT-system, särskilt Officepaketet.
Erfarenhet av drift och underhåll av vägar
Erfarenhet av vinterunderhåll
Är serviceinriktad och gillar att hjälpa andra.
B-körkort är ett krav
Viktiga personliga egenskaper
Flexibel och lösningsorienterad
Du gillar att planera dina arbeten, dokumenterar och följer upp dem till dess att du har fakturerar dem.
Ansvarstagande och noggrann
Trivs med en varierad arbetsvardag, kunna arbeta självständigt och i grupp
Välkommen till ett schysst bolag
Presis Vägdrift AB är sprunget ur våra norska ägare Presis Infra AS. I Norge är Presis en ledande aktör inom drift och underhåll och har över tid drivit verksamheten med stor framgång. Sedan ett par år tillbaka är svenska investmentbolaget Ratos ägare av Presis Infra AS, vilket borgar för långsiktighet och kontinuerlig utveckling av både företag och individ. Vi står alltså väl rustade att ta oss an våra högt ställda mål för verksamheten i Sverige.
Ansökan och information
Tjänsten är heltid och placeringsort är Tierp, tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning och individuell lönesättning. Som grädde på moset tillkommer även härliga kollegor, alla med samma strävan att vi gör det här tillsammans och att vi ska ha väldigt roligt på vägen!
Urval sker löpande så vänta inte med att skicka din ansökan, senast den 7 september vill vi dock ha in din ansökan. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Thomas Umberg +46 72-217 65 98. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://www.presisvagdrift.se/
Industrigatan 2 (visa karta
815 35 TIERP Arbetsplats
Presis Vägdrift Tierp Jobbnummer
9455696